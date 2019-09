Bonduelle - Résultats annuels 2018-2019 : Stabilité du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Résultats annuels 2018-2019

(1er juillet 2018 - 30 juin 2019)

Stabilité du chiffre d’affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle en 2018-2019

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant stables à un plus haut historique

Levier d’endettement maîtrisé malgré 3 acquisitions sur l’exercice et structure financière solide

Un exercice 2019-2020 impacté par une croissance limitée, une climatologie défavorable et une inflation des coûts

Le Conseil de Surveillance, réuni le 27 septembre 2019 sous la présidence de Martin Ducroquet, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2018-2019 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d’activité - chiffres clés

Comptes consolidés

en millions d’euros 2018-2019 2017-2018 Variations Chiffre d’affaires 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % Résultat opérationnel courant 123,7 123,6 + 0,0 % Résultat net 72,6 72,3 + 0,3 %

Le chiffre d’affaires 2018-2019 du Groupe Bonduelle s’établit à 2 777,1 millions d’euros, stable comparé à l’exercice précédent, dans un climat de consommation fragile dans plusieurs zones.

Le résultat opérationnel courant affiche également une quasi stabilité à 123,7 millions d’euros malgré une campagne agricole 2018 difficile.

L’acquisition de la marque Del Monte, contributive en chiffre d’affaires et en rentabilité sur l’exercice, et l’acquisition d’outils de conditionnement et de transformation en surgelés aux USA et en Russie attestent de la capacité du groupe à saisir, de façon sélective, les opportunités offertes par cet environnement économique exigeant.

Dans un contexte de consommation toujours volatile et peu dynamique dans plusieurs régions et de conditions météorologiques défavorables, le Groupe Bonduelle démontre une fois de plus sa résilience et l’agilité de ses équipes.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 2 777,1 millions d’euros au terme de l’exercice 2018-2019 (1er juillet 2018 – 30 juin 2019), stable comparé à l’exercice précédent en données publiées. Cette évolution comprend la contribution de l’activité Del Monte acquise en début d’exercice (+ 1,2 %) et l’impact net des changes (+ 0,3 %). La croissance négative en données comparables(1) (- 1,5 %) s’explique en totalité par l’évolution de l’activité frais aux Etats-Unis, les autres activités du groupe affichant une croissance de + 2,8 % à taux de change et périmètre constants.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 2018-2019 2017-2018 Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Zone Europe 1 297,- 1 290,3 + 0,5 % + 0,7 % Zone hors Europe 1 480,1 1 486,3 - 0,4 % - 3,4 % Total 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % - 1,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA consolidé

(millions d’euros) 2018-2019 2017-2018 Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Conserve 1 023,4 988,- + 3,6 % + 1,9 % Surgelé 657,9 622,- + 5,8 % + 6,- % Frais 1 095,8 1 166,6 - 6,1 % - 8,4 % Total 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % - 1,5 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 47 % du chiffre d’affaires du groupe, affiche une croissance annuelle de + 0,5 % en données publiées et + 0,7 % en données comparables(1).

Les activités aux marques Bonduelle et Cassegrain ont poursuivi leur croissance en volume et chiffre d’affaires dans les différents segments – conserve, surgelé, frais prêt à l’emploi et frais prêt à consommer – sur des marchés pourtant peu dynamiques. Le groupe renforce ainsi ses parts de marché grâce aux nombreuses innovations – lancements puis déploiements paneuropéens – dans l’univers végétal, associant légumes, céréales et légumineuses sous différentes formes et destinées aux différents instants de consommation.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 53 % du chiffre d’affaires du groupe, enregistre un retrait de – 0.4 % en données publiées et – 3,4 % en données comparables(1) sur l’exercice 2018-2019.

Cette évolution est expliquée dans l’activité frais en Amérique du Nord par la diversification de sourcing d’un client important enregistrée dès le 2ème trimestre de l’exercice et par la rationalisation du portefeuille produits (arrêt de la découpe de fruits et baisse des salades en sachet). Les activités conserve et surgelé de cette même zone enregistrent, elles, une croissance robuste, alimentée tant par la croissance interne que par l’acquisition de la marque Del Monte au Canada, dont les performances sont conformes aux attentes. Des capacités additionnelles de conditionnement en surgelé ont été intégrées via l’acquisition du site de Lebanon (Pennsylvanie - USA).

La zone Eurasie (Russie et autres pays de la CEI) a montré sur l’exercice une activité très dynamique grâce aux innovations à succès – gamme maïs jeune, gamme légumes cuisinés en bocaux (avec investissements dans une ligne bocaux), olives en conserve – dynamique que viendra renforcer dès l’exercice prochain l’activité surgelé produite localement grâce à l’acquisition de l’usine de Belgorod (Russie).

Rentabilité opérationnelle

en millions d’euros 2018-2019

Données publiées 2017-2018

Données publiées Variations

données publiées Variations

données comparables(1) Chiffre d’affaires 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % - 1,5 % Rentabilité opérationnelle courante 123,7 123,6 + 0,0 % - 1,6 % Taux de marge opérationnelle courante 4,5 % 4,5 % + 0 bp - 10 bps

Au titre de l’exercice 2018-2019, le Groupe Bonduelle atteint une rentabilité opérationnelle courante de 123,7 millions d’euros contre 123,6 millions d’euros l’exercice précédent, stable en données publiées et préserve ainsi sa marge opérationnelle courante à 4,5 %.

En Europe, la rentabilité opérationnelle courante limite son recul malgré l’impact défavorable des campagnes agricoles et permet d’afficher en année pleine une marge opérationnelle courante de 4,2 % contre 4,4 % l’exercice précédent. Dans un climat de consommation peu favorable, le groupe a poursuivi ses investissements marketing et sa politique d’innovations relutives.

En zone hors Europe, la bonne tenue des activités de longue conservation en Amérique du Nord (conserve et surgelé) et dans la zone Eurasie (Russie et autres pays de la CEI), la bonne résistance de la rentabilité de Bonduelle Fresh Americas, ainsi que l’acquisition relutive de Del Monte entraînent une hausse de la marge opérationnelle courante à 4,7 %, en progression de 20 bps, malgré l’impact des campagnes agricoles en Russie et au Canada.

Les éléments non récurrents s’élèvent sur l’exercice à – 7,9 millions d’euros. Outre les coûts liés à l’arrêt d’activités non contributives chez Bonduelle Fresh Americas, ils comprennent les coûts et pertes d’exploitation nettes d’indemnisation relatifs à une alerte sanitaire ayant affecté le groupe aux Etats-Unis et au Canada, soit une charge de 4,5 millions d’euros. Bien que ne concernant pas les produits commercialisés par Bonduelle, cette alerte des autorités américaines et canadiennes a entraîné des pertes de chiffre d’affaires et des coûts additionnels pour partie indemnisés par la compagnie d’assurance du groupe au titre de la police contamination souscrite.

Après prise en compte de ces éléments non récurrents, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 115,8 millions d’euros contre 119,- millions d’euros l’exercice précédent, stable après retraitement de l’impact de la crise sanitaire mentionnée.

Résultat net

Le résultat financier s’établit à – 22,6 millions d’euros, contre – 25,3 millions d’euros à l’exercice précédent, soit une charge financière en retrait de 2,7 millions d’euros liée à un résultat de changes à l’équilibre et au refinancement compétitif via un USPP de 140 millions d’euros mis en place sur l’exercice.

La charge d’impôts reste stable à 20,6 millions d’euros, correspondant à un taux d’impôt effectif de 22,1 % (contre 22,8 % l’exercice précédent).

Après prise en compte de la charge d’impôts et du résultat financier, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2018-2019 s’établit à 72,6 millions d’euros, contre 72,3 millions d’euros l’exercice précédent.

Situation financière







30 juin 2014 30 juin 2015 30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2019 Dette nette (en millions d’euros) 524,6 512,4 440,6 661,6 617,4 654,7 Gearing(2) 1,04 0,98 0,78 1,09 0,95 0,90 Levier d’endettement(3) 2,95x 2,73x 2,47x 3,53x 2,91x 3,07x

Malgré les différentes acquisitions d’activités ou d’actifs réalisées sur l’exercice (Del Monte, Lebanon, Belgorod), le Groupe Bonduelle affiche un endettement net contenu à 654,7 millions d’euros, soit un levier d’endettement de 3,07x (contre 2,91x l’exercice précédent) et un gearing(2) en baisse à 0,90 contre 0,95 l’année précédente. La levée d’un USPP de 140 millions d’euros en mai 2019 permet la sécurisation de l’accès à la liquidité du groupe, un allongement significatif de la maturité de sa dette (4,4 ans) ainsi qu’une amélioration de son taux moyen de financement à 2,41 % contre 2,65 % l’exercice précédent.

Faits marquants de l’exercice et évènement postérieur à la clôture

Communication suite à la décision de la Commission Européenne du 27 septembre 2019

La Commission Européenne a adopté le 27 septembre 2019 sa décision de sanctions envers différents intervenants de certains segments de marché de la conserve de légumes en Europe.

Dans le cadre des investigations menées par la Commission sur le fonctionnement de ces marchés dans les années 2000, et comme mentionné dans ses documents de référence depuis l’exercice 2013-2014, le Groupe Bonduelle a déposé une demande d’immunité d’amende et a obtenu, en date du 24 septembre 2013, une immunité conditionnelle. La décision de la Commission confirme l’absence de sanctions financières à l’égard du groupe.

Pour rappel, Bonduelle a mis en place en 2013, au sein de tous ses segments d’activité, un dispositif de formation de ses salariés au droit de la concurrence, complété par un système d’alerte. Ces principes, réunis dans une Charte Éthique, guident au quotidien l’ensemble des collaborateurs et servent de référence au Comité d’Éthique.

Evolution de l’actionnariat de la société Soléal (France)

Bonduelle, actionnaire à 48 % de la société Soléal, a acquis en juillet 2019 l’essentiel des participations des coopératives Euralis, Maïsadour et Vivadour dans la société.

Née en 2005 sous forme de joint-venture, la société Soléal comprend 2 sites de transformation de maïs doux et de légumes dans le Sud-Ouest de la France (Labenne et Bordères). Cette évolution de l’actionnariat de Soléal s’accompagne d’engagements d’approvisionnement, renforçant ainsi le partenariat long terme avec les producteurs, et permettra une compétitivité accrue pour le Groupe Bonduelle.

Acquisition d’une usine de surgelés en Russie

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 3 juin 2019 avoir acquis les actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC SHOCK située dans la région de Belgorod (Russie).

Située dans une région agricole renommée - climat tempéré, sols particulièrement fertiles (terres noires) - cette implantation industrielle doit permettre d’accélérer le développement de l’activité de légumes surgelés de Bonduelle dans ces mêmes marchés, au travers d’une production de grande qualité.

Cet outil de production, dont le coût d’acquisition initial (environ 7 millions d’euros) et les investissements nécessaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés. Le site emploiera environ 50 collaborateurs permanents et travaillera en partenariat avec le monde agricole local, y développant son savoir-faire en matière de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Bonduelle émet avec succès un nouvel emprunt obligataire privé sur le marché américain (USPP)

Dans une logique de recherche de maturité de ses financements et du refinancement de l’euroPP arrivé à échéance le 11 mars 2019, Bonduelle a émis le 2 mai 2019 un nouveau placement privé aux Etats-Unis (USPP) d’un montant de 140 millions d'euros présentant une maturité de 10 ans. La maturité moyenne de l’ensemble de la dette du groupe se voit ainsi portée à plus de 4 ans.

Bonduelle, présent sur le marché des USPP depuis 2000, a pu émettre ce placement privé dans des conditions particulièrement compétitives auprès d'un pool d'investisseurs historiques ayant renouvelé sa confiance au groupe. L’opération, largement sursouscrite, permet au groupe d’abaisser sensiblement le coût moyen de sa dette.

Bonduelle a été conseillé par Natixis, ayant tenu le rôle d'agent, et le cabinet Willkie Farr & Gallagher, en tant qu'avocat conseil.

Bonduelle poursuit son développement en surgelés aux Etats-Unis avec l’acquisition de l’usine de Lebanon

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 12 février 2019 avoir conclu un accord définitif avec la société américaine Seneca Foods Corporation (NASDAQ: SENEA, SENEB) visant l’acquisition de son usine de Lebanon (Pennsylvanie, USA).

Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, construite en 2008 et acquise par Seneca en 2010, dispose d’une capacité de 45 000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement en parfait état de fonctionnement, d’une importante capacité de stockage, et compte 140 collaborateurs permanents.

Limitée jusqu’alors dans sa capacité de développement, la business unit Bonduelle Americas Long Life (BALL) vient ainsi compléter son dispositif industriel surgelé en Amérique du Nord, comptant 4 outils industriels à l’Est des Etats-Unis et 6 au Canada. Outre la capacité de conditionnement complémentaire génératrice de chiffre d’affaires, cette acquisition permettra à la fois des synergies industrielles et logistiques avec les outils existants et offrira une qualité de service renforcée au bénéfice des clients de la business unit BALL.

Cette acquisition, incluant les actifs industriels, les stocks de produits surgelés et le personnel du site industriel de Lebanon, effective le 11 février 2019, sera, compte tenu de la saisonnalité de l’activité, relutive dès l’exercice 2019-2020.

Cooptation d’un membre au Conseil de Surveillance

A l’occasion du Conseil de Surveillance du 28 février 2019, Madame Marie-France TISSEAU a souhaité, pour raisons personnelles, se démettre de son mandat de membre du conseil. Le conseil a coopté lors de cette même séance Monsieur Jean-Michel THIERRY, expert-comptable et Commissaire aux Comptes en tant que membre du conseil et du Comité des Comptes.

Cette cooptation sera soumise à ratification au plus tard lors de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2019.

Perspectives

Compte tenu du contexte géopolitique et macroéconomique incertain, de revalorisations de prix, voire de baisses en France, inférieures aux inflations subies, d'un été très chaud défavorable aux cultures mais également de l’effet de report de la perte de clients en 2018-2019 en année pleine sur 2019-2020, le groupe anticipe une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 % et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros(4), tous deux à taux de change et périmètre constants.

La gérance proposera lors de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2019 le maintien d’un dividende de 0,50 € par action.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres

(3) dette financière nette / EBITDA récurrent

(4) y compris l’impact favorable de l’application des règles IFRS 16 (+1,3 million d’euros)

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019-2020 : 4 novembre 2019 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 5 décembre 2019

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2019-2020 : 3 février 2020 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2019-2020 : 6 mars 2020 (avant bourse)

Retrouvez l’intégralité des résultats annuels

et le calendrier des publications financières sur www.bonduelle.com

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour ambition d’être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur près de 120 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe