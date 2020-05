Bonduelle a augmenté ses ventes de 12,7% au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Le chiffre d'affaires de Bonduelle a augmenté de plus de 10% de janvier à mars grâce aux chariots bien remplis des consommateurs confinés, a annoncé lundi le groupe alimentaire, qui s'attend à pâtir davantage de l'arrêt de la restauration hors foyer au trimestre suivant.

Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 761,2 millions d'euros, en hausse de 12,7% au troisième trimestre de son exercice décalé, correspondant au premier trimestre 2020, selon son communiqué.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'établit à 2,2 milliards d'euros, en progression de 5,8% (+3,8% hors effets de changes).

Les performances du troisième trimestre sont qualifiées d'"atypiques": +22,9% pour les légumes en conserve, +13,2% pour les surgelés et, plus modestement, +2,8% pour les légumes frais prêts à l'emploi (salades en sachet, salades traiteur).

En Europe, souligne Bonduelle, "cette forte progression s'explique largement par le contexte de la pandémie de Covid-19", avec les "achats de précaution" effectués en mars dans les supermarchés. "Au Canada et aux Etats-Unis, les mesures de confinement, plus tardives et moins strictes qu'en Europe, ont eu sur la période un effet plus limité."

Le groupe alimentaire anticipe un trimestre d'avril à juin moins florissant en raison de "l'arrêt brutal des activités de restauration hors foyer", qui pénalise ses ventes de surgelés et légumes frais.

Il dit aussi subir, du fait de la pandémie, "des surcoûts pour partie non répercutables" et suspend ses objectifs de résultats: "l'ampleur et la durée" de la crise sanitaire "est désormais susceptible d'empêcher l'atteinte des objectifs annuels, en particulier de rentabilité, envisagés."

Bonduelle indique par ailleurs avoir pris une participation minoritaire dans la start-up russe Elementaree, "une société de fabrication et de livraison de kits de repas préparés (+meal kits+), l'un des leaders du marché en très forte croissance des meal kits dans les agglomérations de Moscou et Saint-Pétersbourg". Le montant de l'opération est qualifié de "limité", sans être précisé.

afp/rp