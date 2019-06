Bonduelle : acquisition des actifs industriels de LLC Shock

03/06/2019 | 08:08

Le Groupe annonce a réalisé l'acquisition des actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC Shock située dans la région de Belgorod (Russie).



Située dans une région agricole renommée - climat tempéré, sols particulièrement fertiles (terres noires) - cette implantation industrielle doit permettre d'accélérer le développement de l'activité de légumes surgelés de Bonduelle dans ces mêmes marchés.



Cet investissement permettra au Groupe d'être également présent sur le marché des mono-légumes et mélanges de légumes.



Cet outil de production, dont le coût d'acquisition initial et les investissements complémentaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés sous 3 années.



