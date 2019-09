Bonduelle: bénéfice annuel stable, "croissance modérée" des ventes en 2019-20

Paris (awp/afp) - Le groupe agroalimentaire français Bonduelle a enregistré un bénéfice net stable à 72,6 millions d'euros (78,7 millions de francs suisses) sur l'exercice décalé 2018-19 et anticipe une "croissance modérée" de son chiffre d'affaires pour 2019-20, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Le groupe français, qui cultive et conditionne près de 130'000 hectares de légumes dans le monde, avait dégagé un bénéfice net de 72,3 millions lors de l'exercice précédent.

Bonduelle avait publié en août un chiffre d'affaires annuel de 2,8 milliards d'euros, identique à celui de l'exercice précédent en données publiées. Il s'est replié, en revanche, de 1,5% en données comparables.

La rentabilité opérationnelle courante 2018-2019 s'établit, elle, à 123,7 millions d'euros contre 123,6 millions en 2017-2018, stable en données publiées. Elle permet au groupe Bonduelle de préserver sa marge opérationnelle courante à 4,5%.

La zone Europe a limité le recul de sa rentabilité opérationnelle courante à 4,2% contre 4,4% en 2017-2018.

En zone hors Europe, la bonne performance des activités de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord et dans la zone Eurasie (Russie et autres pays de la CEI), la résistance de la rentabilité de la filiale Bonduelle Fresh Americas, ainsi que l'acquisition de la marque Del Monte "entraînent une hausse de la marge opérationnelle courante à 4,7%, en progression de 20 points et ceci en dépit de l'impact des campagnes agricoles difficiles en Russie et au Canada", indique le groupe.

Le résultat opérationnel de Bonduelle s'établit à 115,8 millions d'euros contre 119 millions lors de l'exercice précédent. Il est toutefois stable après retraitement de l'impact d'une crise sanitaire aux Etats-Unis, assure le groupe.

En effet, les coûts et pertes d'exploitation nettes d'indemnisation relatifs à une alerte sanitaire aux Etats-Unis et au Canada ont représenté "une charge de 4,5 millions d'euros", sur les 10 millions d'euros de coûts supplémentaires occasionnés, après une indemnisation partielle par la compagnie d'assurance du groupe souscrite au titre de la police contamination, selon le communiqué.

Pour l'exercice 2019-2020, Bonduelle anticipe une "croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5%" et une rentabilité opérationnelle courante "dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros", tous deux à taux de change et périmètre constants.

afp/al