Bonduelle : bien orienté malgré l'annonce sur le dividende

01/06/2020 | 12:44

Bonduelle s'adjuge plus de 5% malgré l'annonce que son actionnaire familial de référence proposera à l'assemblée générale du 3 décembre, au titre du dividende de l'exercice 2019-20, une réduction de 20% des ratios habituels de distribution du groupe agroalimentaire.



'Nous estimons que cette annonce ne met pas en doute la situation financière de Bonduelle qui reste maitrisée', juge Oddo BHF, qui réduit son dividende attendu à 0,38 euro, mais maintient son opinion 'achat' et son objectif de cours de 24 euros sur le titre.



'Au cours actuel la valorisation reste bon marché, sur la base du PE', ajoute le bureau d'études, soulignant que l'action 'se traite avec une décote par rapport à l'indice CAC Mid60 de 68% comparée à une décote historique de 30%'.



