Bonduelle : confirmation des objectifs après le T1 2019

04/11/2019 | 18:29

Le groupe Bonduelle affiche, pour le premier trimestre de son exercice 2019/2020, un chiffre d'affaires de 684,3 millions d'euros, en hausse de +0,3% en données publiées mais en recul de -1,4% à taux de change et périmètre constants (tcpc).



La zone Europe qui représente 46,4% de l'activité globale du groupe sur la période, s'affiche en légère hausse, de +0,9% en comparable comme en publié. Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe recule pour sa part de -0,1% à tcc (-3,3% à tcpc).



'Prenant en compte l'activité du premier trimestre et les fins de campagne agricole, et malgré une météo peu favorable aux activités de frais et frais prêt à l'emploi en Europe sur la fin de l'été, le groupe confirme ses objectifs d'évolution d'activité et de rentabilité annoncés début octobre 2019', indique Bonduelle s'agissant de ses perspectives.



