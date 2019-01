BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Villeneuve d'Ascq, France, le 22 janvier 2019 - Communiqué

Bonduelle en discussions pour l'acquisition de l'usine surgelés de Lebanon aux Etats-Unis

Le Groupe Bonduelle, annonce avoir engagé des discussions avec la société américaine Seneca Foods Corporation (NASDAQ: SENEA, SENEB) visant l'acquisition de son usine de Lebanon (Pennsylvanie, USA).

Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, construite en 2008 et acquise par Seneca en 2010, dispose d'une capacité de 45 000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement en parfait état de fonctionnement, d'une importante capacité de stockage, et compte 140 collaborateurs permanents.

La finalisation de cette acquisition, incluant les actifs industriels, les stocks de produits surgelés et le personnel du site industriel de Lebanon, devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Relations investisseurs : BONDUELLE - finance@bonduelle.com

Contacts Presse / Agence de relations publiques :

Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tél: +33.(0)6.76.41.18.19 - Email: benjamin.zehnder@rp-carrees.com

Vanessa VAZZAZ - RP carrées - Tél: +33.(0)3.28.52.07.42 / P : +33.(0)6.34.32.24.23

Email: vanessa.vazzaz@rp-carrees.com

A propos de Bonduelle Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC FOOD PRODUCERS - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP Retrouvez l'actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

