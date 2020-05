Bonduelle : hausse de 12,7% du CA au 3ème trimestre

04/05/2020 | 18:20

Le chiffre d'affaires s'établit à 761,2 millions d'euros au 3ème trimestre de l'exercice 2019-2020 en croissance de + 12,7 % en données publiées et + 10,6 % en données comparables.



Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 203,5 millions d'euros, en progression de + 5,8 % en données publiées et + 3,8 % en données comparables du fait des variations favorables de changes.



La zone Europe, représentant 44,9 % de l'activité sur les neuf premiers mois de l'année, affiche une progression globale cumulée de + 3,6 % tant en données publiées qu'en données comparables. Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 55,1 % affiche une variation de + 7,7 % en données publiées.



' Le groupe rappelle sa structure financière saine et sa stratégie constante de financements longs et sécurisés lui permettant de faire face aux conséquences potentielles de la pandémie sur son activité ' indique le groupe.



