Bonduelle : hausse de +20,9 % du résultat net annuel

01/10/2018 | 08:09

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 776,6 millions d'euros au cours de son exercice 2017-2018 clos le 30 juin, contre 2 288,1 millions d'euros lors du précédent exercice, en croissance de 21,4 % en données publiées.



La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 123,6 millions d'euros, en hausse de + 14,2 % en données publiées. Cette rentabilité opérationnelle courante permet d'afficher une marge opérationnelle courante de 4,5 %, en progression de 60 bp à périmètre comparable.



Le résultat opérationnel ressort à 119 millions d'euros en hausse de 18,8 %. Le résultat net s'inscrit à 72,3 millions d'euros, en progression de + 20,9 % et représente 2,6 % du chiffre d'affaires.



Le Groupe confirme son objectif VegeGo! de croissance moyen terme de son chiffre d'affaires de 5 % par an, équilibrée entre croissance interne et externe et de 7,5 % par an de sa rentabilité opérationnelle courante.



Malgré les difficultés météorologiques de l'été 2018, le Groupe Bonduelle se fixe un objectif de progression du chiffre d'affaires à + 2,5 % à taux de change constants.



