Bonduelle : le CA annuel à 2,777 milliards d'euros

06/08/2018 | 19:01

Le groupe Bonduelle annonce ce lundi soir, hors cotation, avoir réalisé durant son exercice 2017/2018 un chiffre d'affaires de 2,777 milliards d'euros, contre 2,288 milliards d'euros pour l'exercice 2016/2017, ce qui reflète une progression de 21,4% en données publiées.



La croissance à taux de change et périmètre constants a, elle, atteint +0,3%.



'Cette forte évolution repose sur la consolidation en année pleine de l'activité de la société américaine Ready Pac Foods acquise au printemps 2017 et sur la progression de celles réalisées dans le périmètre historique du groupe Bonduelle, les changes les impactant négativement', précise le groupe.



Le quatrième trimestre affiche en revanche une baisse de l'activité de 7,1% en données publiées, avec une évolution en données comparables de -1,8%.



La société annonce par ailleurs maintenir son objectif de croissance de sa rentabilité opérationnelle courante d'environ 20% sur l'exercice à taux de changes constants.





