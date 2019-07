Bonduelle : le point sur l'actionnariat familial

23/07/2019 | 12:33

Un avis publié ce matin à titre de régularisation par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation des actionnaires familiaux au sein de Bonduelle.



Ainsi, le 31 décembre 2018 et après l'attribution de droits de vote doubles, la société Pierre et Benoît Bonduelle a franchi individuellement en hausse le seuil de 10% des voix.



En outre, le 15 avril, les actionnaires familiaux ont déclaré avoir franchi en baisse, 'par suite de la sortie de l'action de concert de certains actionnaires à la suite de leur dénonciation du pacte conclu le 15 avril 2008', le seuil de 50% du capital. En date du 17 juillet, l'ensemble des actionnaires familiaux détient 49,66% des parts et 60,95% des voix de Bonduelle.





