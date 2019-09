Bonduelle : le titre résiste après les prévisions 2019/2020

30/09/2019 | 12:22

Le titre résiste bien après l'annonce de ses résultats annuels. Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Bonduelle, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 26 à 24 euros, dans le sillage de la publication par le groupe agroalimentaire de 'résultats annuels conformes aux attentes', mais assortis d'une 'guidance décevante'.



Si le résultat opérationnel courant 2018/19 ressort stable et en ligne à 123,7 millions d'euros, le bureau d'études pointe une prudence confirmée, avec un ROC 2019/20 attendu en baisse entre 5% et 7% par Bonduelle.



'Le titre a baissé de 9,5% depuis début août lors de la publication du chiffre d'affaires annuel, nous estimons qu'il intègre une partie de cette déception', considère toutefois l'analyste en charge du dossier.



