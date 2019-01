17/01/2019 | 10:47

Les actionnaires familiaux de Bonduelle ont déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 janvier, le seuil de 50% du capital de Bonduelle et détenir 50,12% du capital et 60,39% des droits de vote du groupe agroalimentaire.



Ce franchissement de seuil résulte de l'exercice de l'option pour le paiement du dividende de la société en actions.



