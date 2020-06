Bonduelle : mesures de solidarité des dirigeants

01/06/2020 | 08:10

Bonduelle annonce que son actionnaire familial de référence, les administrateurs et les dirigeants proposeront à l'assemblée générale du 3 décembre, au titre du dividende de l'exercice 2019-20, une réduction de 20% des ratios habituels de distribution du groupe.



En outre, les membres du conseil de surveillance et les administrateurs ont décidé de renoncer à 20% de leurs jetons de présence. Les membres de la direction générale ont, quant à eux, diminué de 20% leur rémunération fixe sur la période de confinement.



Ces sommes contribuent à financer la prime destinée aux collaborateurs qui ont continué de travailler en usine, de compenser la perte de salaire de ceux dont le niveau de rémunération est le plus faible et d'aider les salariés confrontés à des situations médicales difficiles.



