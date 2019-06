BONDUELLE

Acquisition d’une usine de surgelés en Russie

Bonduelle poursuit son développement en Russie par l’acquisition d’une usine de légumes surgelés





Le Groupe Bonduelle annonce avoir acquis les actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC SHOCK située dans la région de Belgorod (Russie).

Une présence solide en Russie

Présent commercialement en conserve et surgelé depuis le milieu des années 90, Bonduelle était implanté industriellement en Russie uniquement dans la technologie conserve, depuis 2004 par la construction d’une usine dans la région de Krasnodar (sud de la Russie) puis par l’acquisition en 2012 dans cette même zone d’une usine existante, alimentant ses usines par l’exploitation directe de 10 000 hectares de cultures.

Disposant d’un leadership incontesté en conserves de légumes au travers des marques Bonduelle et Globus, et d’une notoriété spontanée de la marque Bonduelle supérieure à 80%, le Groupe renforce ainsi ses positions en Russie et dans la Communauté des Etats Indépendants (CIS).

Une zone agricole privilégiée

Située dans une région agricole renommée - climat tempéré, sols particulièrement fertiles (terres noires) - cette implantation industrielle doit permettre d’accélérer le développement de l’activité de légumes surgelés de Bonduelle dans ces mêmes marchés, au travers d’une production de grande qualité.

Le surgelé : un marché en croissance en Russie

Le marché du surgelé russe connaît depuis quelques années une croissance significative, accompagnée par le Groupe Bonduelle au travers d’importations (France, Pologne principalement). Ce marché bénéficie d’un intérêt croissant du consommateur pour des solutions à valeur ajoutée prêtes à l’emploi. Cet investissement permettra au Groupe d’être également présent sur le marché des mono-légumes et mélanges de légumes dont l’importation est, elle, soumise à embargo.

Une montée en puissance graduelle de la capacité de production

Cet outil de production, dont le coût d’acquisition initial et les investissements complémentaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés sous 3 années. Le site emploiera environ 50 collaborateurs permanents et travaillera en partenariat avec le monde agricole local, y développant son savoir-faire en matière de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.





