6 août (Reuters) - Bonduelle SAS:

* CHIFFRE D'AFFAIRES 2017-18 DE 2.776,6 MILLIONS D'EUROS SOIT UNE CROISSANCE DE 21,4%

* MAINTIENT SON OBJECTIF DE CROISSANCE DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE D'ENVIRON 20% SUR L'EXERCICE À TAUX DE CHANGES CONSTANTS.

* MÉTÉO, NÉGOCIATIONS COMMERCIALES USA/UE ET CONSOMMATION AUX USA ET EN UE LIMITERONT LES RÉSULTATS DU GROUPE EN 18-19