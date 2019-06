Bonduelle : rachat de 32.372 actions la semaine dernière

25/06/2019 | 18:24

Le groupe Bonduelle indique ce jour avoir procédé au rachat de 32.372 actions entre le 17 et le 21 juin.



Ces rachats ont été effectués pour un prix moyen pondéré journalier compris entre 28,4529 et 29,5197 euros.





