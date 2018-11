Bonduelle: recul de 1,2% chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018/19

Paris (awp/afp) - Le chiffre d'affaires du groupe alimentaire Bonduelle a reculé de 1,2% au premier trimestre de son exercice décalé 2018/19, a indiqué lundi le groupe dans un communiqué en confirmant son objectif de croissance de chiffre d'affaires annuel.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 682,1 millions d'euros, bénéficiant de la croissance de la zone Europe et de l'acquisition de Del Monte au Canada, mais est plombé par l'impact défavorable des changes.

"L'intégration des activités fruits et légumes de Del Monte au Canada, acquises début juillet, contribue pour +1% à l'augmentation du chiffre d'affaires total", souligne Bonduelle dans un communiqué.

De plus, au premier trimestre de l'exercice, la zone Europe qui représente 46,2% de l'activité du groupe sur la période, a connu une croissance de 0,6%, à 315,1 millions d'euros.

"La météo de l'été, particulièrement chaude et ensoleillée en Europe, a eu un effet positif sur les ventes de produits estivaux (conserves de maïs, salades traiteur)", explique Bonduelle.

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, qui représente 53,8% du chiffre d'affaires du groupe (contre 54,6% l'an dernier), recule par contre de 2,7%, à 367 millions d'euros.

Cependant, "malgré un premier trimestre d'activité en léger retrait et les campagnes agricoles difficiles de l'été 2018", Bonduelle confirme son "objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ 2,5% et de rentabilité opérationnelle courante d'environ 5%, tous deux à taux de change constants et hors nouvelle acquisition en 2018-2019", assure le groupe.

afp/rp