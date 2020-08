Bonduelle sauve son année malgré la fermeture des restaurants et cantines

Paris (awp/afp) - Les ventes de Bonduelle ont progressé de 2,8% lors de son exercice 2019-2020, malgré un dernier trimestre en repli en raison du confinement qui a mis à l'arrêt les restaurants et vidé les cantines, a annoncé le groupe lundi.

Sur l'ensemble de son exercice clos fin juin, le groupe alimentaire a enregistré un chiffre d'affaires de 2,85 milliards d'euros, contre 2,78 milliards un an plus tôt.

Après un troisième trimestre en hausse de 12,7% grâce à la ruée dans les supermarchés des consommateurs confinés désirant faire des stocks de légumes en conserve ou surgelés, le quatrième trimestre est en baisse: -6,3% sur un an, à 651,4 millions d'euros.

Les ventes de légumes en conserve ont continué de progresser (+6,8%), "sans pouvoir compenser le déficit des activités de légumes surgelés et frais" (respectivement -8,5% et -16,3%), note le groupe dans son communiqué.

Selon Bonduelle, ces activités ont pâti des mesures mises en place pour enrayer l'épidémie de Covid-19: les restaurants fermés et cantines désertées par les salariés en télétravail n'avaient plus autant besoin de légumes.

Le groupe évoque "une activité de restauration hors foyer toujours sinistrée".

Il prévient que "la crise sanitaire affectera la rentabilité attendue", du fait "des surcoûts de stockage dans l'activité surgelé et des pertes de matières premières liées à la perte de débouchés en frais", "des mesures de protection des salariés [qui] ont généré des surcoûts et des pertes d'efficacité industrielle", ainsi que des "primes et contributions exceptionnelles" versées aux "collaborateurs les plus exposés".

L'entreprise souligne que "les perspectives 2020-2021 dépendront pour une large part de l'évolution de la pandémie et corrélativement de l'évolution des différents segments d'activités, mais également de l'évolution à moyen terme des habitudes de consommation, les campagnes agricoles se déroulant, elles, de façon satisfaisante".

afp/rp