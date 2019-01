Bonduelle : vers le rachat d'une usine en Pennsylvanie

22/01/2019 | 08:59

Bonduelle annonce avoir engagé des discussions avec Seneca Foods Corporation visant l'acquisition de son usine destinée au conditionnement de produits surgelés de Lebanon, dans l'Etat américain de Pennsylvanie.



'Cette usine construite en 2008 et acquise par Seneca en 2010, dispose d'une capacité de 45.000 tonnes sur sept lignes de conditionnement en parfait état de fonctionnement, d'une importante capacité de stockage, et compte 140 collaborateurs permanents', précise-t-il.



Selon le groupe agroalimentaire français, la finalisation de cette acquisition, incluant les actifs industriels, les stocks de produits surgelés et le personnel du site industriel de Lebanon, devrait intervenir dans les prochaines semaines.



