L'Amérique profite à Bonduelle qui annonce des résultats records

Paris (awp/afp) - Le géant français du légume Bonduelle a engrangé une rentabilité et un chiffre d'affaires records en 2017-18 grâce à l'acquisition de l'Américain Ready Pac foods, devenu Bonduelle Fresh America.

Bonduelle a réalisé un bénéfice net de 72,3 millions d'euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 contre 59,8 millions d'euros l'année précédente, a-t-il indiqué dans un communiqué lundi.

Le chiffre d'affaires est lui en progression de 21,4%, à 2,77 milliards d'euros, à son plus haut historique, contre 2,28 milliards un an auparavant.

L'envolée de l'activité repose essentiellement sur "la consolidation en année pleine de l'activité de la société américaine Ready Pac Foods", a expliqué Bonduelle, et, dans une moindre mesure, sur "la progression des activités réalisées dans le périmètre historique du groupe Bonduelle, les changes (dollar US, dollar canadien et rouble russe) les impactant négativement".

Le bond du chiffre d'affaires s'accompagne d'une progression de 14,2% du bénéfice d'exploitation à son plus haut historique: 123,6 millions d'euros contre 108,3 millions d'euros en 2016-2017.

Ces résultats s'inscrivent "dans un environnement de consommation peu porteur en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en amélioration lente en Europe orientale" souligne Bonduelle.

Cette performance met en avant "la pertinence de la stratégie de développement du groupe alliant croissance interne et externe, et son efficacité en matière de diversification tant géographique que technologique (conserve, surgelé, frais prêt-à-consommer) quels que soient les réseaux de distribution (retail et food service)", selon le groupe.

"La finalisation début juillet de l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada reflète l'ambition du groupe Bonduelle d'élargir son développement à la consommation du végétal", ajoute Bonduelle.

afp/al