Bonduelle : Oddo reste à l'achat, mais ajuste la cible

07/08/2018

Après la publication par le groupe Bonduelle d'un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017/2018 'en ligne avec les attentes du consensus Factset (685.3 millions d'euros) mais bien en dessous de [son] estimation de 710 millions', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation Achat sur le titre, tout en ajustant légèrement son objectif de cours, qui passe de 38 à 37 euros.



Oddo BHF retient en effet un 'message prudent pour 2018/2019'.



'Les perspectives prudentes 2018/19 portent notamment sur les campagnes agricoles qui, pour le moment, ne concernent que les petits pois et ne sont pas totalement quantifiées. Par prudence, nous réduisons nos estimations de BPA 2018e et 2019e de -0.8% et -2%. La reprise du marché russe et les synergies avec RPF, qui sont décalées dans le temps mais confirmées, devraient contribuer à l'amélioration de la marge d'EBIT du groupe', explique le broker, pour qui la valorisation reste attractive.







