Bonduelle : 'la valorisation reste attractive' selon Oddo

01/10/2018 | 15:33

Les résultats 2017/18 sont conformes aux attentes selon Oddo. Le bureau d'analyses reste à Achat avec un objectif de cours de 37 E. ' La valorisation reste attractive ' estime Oddo.



Bonduelle a publié un résultat opérationnel courant en croissance de 14.2% à 123.6 ME, en ligne avec les attentes (125 MEe, Consensus 124 ME).



La marge opérationnelle courante ressort à 4.5%, en repli de 20pb en publié mais en hausse de 60pb à taux de changes et périmètre constants. Oddo souligne la bonne progression de la marge en Europe de +50pb à 4.4% (contre 4%e).



Pour l'exercice 2018/19, Bonduelle se fixe un objectif hors effet de changes de progression du chiffre d'affaires de +2.5% et une hausse de sa rentabilité opérationnelle de +5/-%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.