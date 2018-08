Bone Therapeutics : SA publiera ses résultats semestriels, le 30 août 2018

Communiqué de presse

Bone Therapeutics publiera ses résultats semestriels, le 30 août 2018

Gosselies, Belgique, le 8 août 2018, 7h00 CEST - BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, publiera ses résultats du premier semestre 2018, clos au 30 juin, le jeudi 30 août 2018 à 7h00 CEST.

À cette occasion, Thomas Lienard, Directeur Général, et Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique avec session de questions/réponses en anglais à 12h00, heure de Paris (11h00 BST) pour présenter les résultats. La conférence sera disponible en réécoute pendant une période de 30 jours sur le site internet de la société.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer l'un des numéros ci-dessous suivi de l'ID :

Belgique : +32 (0)24 00 98 74

France : +33 (0) 176 70 07 94

États-Unis : +1 (866) 966 1396

Royaume-Uni : +44 (0) 2071 928 000

ID de la conférence : 5184256

La présentation sera disponible dans la section « Présentations » du site internet de Bone Therapeutics, peu avant la conférence.

Afin d'accéder à la conférence de manière optimale, les utilisateurs sont invités à se connecter 10 minutes avant le début de l'événement.

À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société leader dans la thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'orthopédie et des pathologies osseuses. Basée à Gosselies, Belgique, la Société dispose d'un vaste portefeuille diversifié de produits de thérapie cellulaire osseuse, en développement clinique dans divers domaines thérapeutiques ciblant des marchés caractérisés par d'importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

La technologie de Bone Therapeutics repose sur une approche unique et propriétaire en régénération osseuse qui transforme des cellules souches indifférenciées en cellules « ostéoblastiques » ou de reconstitution du tissu osseux. L'administration de ces cellules est réalisée de manière mini-invasive ce qui permet d'éviter les procédures chirurgicales lourdes.

Le principal programme clinique de la Société est ALLOB®, un produit de thérapie cellulaire allogénique « prêt-à-l'emploi » obtenu à partir de cellules souches de donneurs sains, qui est en étude de phase II dans le traitement des fractures avec retard de consolidation et dans la fusion vertébrale. La Société possède en outre un produit de thérapie cellulaire osseuse autologue, PREOB®, obtenu à partir de la propre moelle osseuse des patients, qui est actuellement en Phase III de son développement dans l'ostéonécrose de la hanche.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF les plus strictes, et protégés par un vaste portefeuille PI couvrant neuf familles de brevets. De plus amples informations sont disponibles sur notre site www.bonetherapeutics.com/fr.

Pour plus d'informations

Bone Therapeutics SA

Thomas Lienard, Chief Executive Officer

Jean-Luc Vandebroek, Chief Financial Officer

Tél: +32 (0) 71 12 10 00

investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les médias belges et internationaux:

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Jessica Hodgson, Hendrik Thys et Lindsey Neville

Tél: +44 (0) 20 3709 5701

bonetherapeutics@consilium-comms.com

Pour les médias et investisseurs français:

NewCap Investor Relations & Financial Communications

Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier et Nicolas Merigeau

Tél: + 33 (0)1 44 71 94 94

bone@newcap.eu

Pour les médias et investisseurs américains:

Westwicke Partners

John Woolford

Tél: + 1 443 213 0506

john.woolford@westwicke.com

Certaines déclarations, croyances ou opinions du communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et reflètent les attentes actuelles et les projections futures relatives à des événements futurs de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et de suppositions qui pourraient entraîner des résultats ou événements effectifs substantiellement différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et suppositions peuvent affecter de manière négative les résultats et effets financiers des plans et événements décrits dans le communiqué. Une multitude de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des modifications intervenant en matière de demande, de concurrence et de technologie, peuvent avoir pour conséquence que les événements, performances ou résultats diffèrent de manière importante des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse qui se basent sur des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la Société rejette expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives de ce communiqué de presse suite à une modification des prévisions ou à une modification des événements, des conditions, des suppositions ou des circonstances sur lesquelles ces déclarations prospectives sont basées. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun cadre ou employé de ces personnes ne garantit que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et aucun de ceux-ci n'accepte la moindre responsabilité en ce qui concerne l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la survenance effective des événements prévus. Il ne faut pas placer une confiance indue dans les déclarations prospectives, qui ne concernent que la situation telle qu'elle se présente à la date de ce communiqué de presse.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bone Therapeutics SA via Globenewswire