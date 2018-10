Bone Therapeutics : avancée importante pour le JTA-004

19/10/2018 | 16:22

Bone Therapeutics, entreprise spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse, annonce que son viscosupplément JTA-004 a montré une réduction de la douleur supérieure au traitement standard dans une première étude clinique en arthrose du genou.



Les viscosuppléments sont des solutions injectables contenant de l'acide hyaluronique, un composant important du liquide synovial des articulations du genou, qui ont pour objectif de lubrifier et de protéger l'articulation.



Ke JTA-004 a ainsi fait l'objet d'une étude prospective, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée, comprenant trois dosages différents et un produit de référence, hylan G-F 20, le viscosupplément leader du marché. L'objectif de l'étude était de démontrer la supériorité d'une injection intra-articulaire unique de JTA-004 par rapport au produit de référence.



'Cette première étude de JTA-004 (...) montre le potentiel de ce viscosupplément. Compte tenu du profil d'efficacité et de sécurité favorable observé lors de cette étude, JTA-004 peut offrir des avantages par rapport aux viscosuppléments actuellement disponibles sur le marché et nous prévoyons de poursuivre le développement de ce produit. JTA-004 s'ajoute à notre portefeuille de programmes cliniques en thérapie cellulaire et s'inscrit dans notre stratégie de développement de solutions novatrices pour les maladies osseuses et l'orthopédie', commente Thomas Lienard, Directeur général de Bone Therapeutics.





