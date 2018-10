Bone Therapeutics : nomination d'une chief regulatory officer

29/10/2018 | 09:12

La société belge de thérapie cellulaire osseuse Bone Therapeutics annonce la nomination de Linda Lebon, experte en stratégie réglementaire bénéficiant de plus de 25 années d'expérience dans le domaine des affaires réglementaires, au poste de chief regulatory officer.



Jusqu'à récemment, elle était vice president regulatory affairs chez argenx. 'Elle jouera un rôle essentiel dans la définition de la stratégie réglementaire à adopter pour les programmes de développement et les programmes cliniques', ajoute Bone Therapeutics.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.