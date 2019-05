BONE THERAPEUTICS : participera à la conférence « BIO International » aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bone Therapeutics annonce sa participation à plusieurs conférences où la société entend présenter sa stratégie et revenir sur ses principaux programmes de développement en compagnie d’experts du secteur, d’investisseurs institutionnels et d’analystes. Il s’agit des conférences « BIO International » aux Etats-Unis (du 3 au 6 juin), du forum « Kepler Cheuvreux Biotech » en France (18 Juin) et de « France Biotech : HealthTech Investor Days » en France ( 24 et 25 juin).Pour mémoire, Bone Therapeutics est une société de thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses.