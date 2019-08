Bone Therapeutics : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bone Therapeutics a annoncé jeudi qu’elle publiera ses résultats du premier semestre 2019, clos au 30 juin, le vendredi 30 août prochain, avant l’ouverture des marchés financiers. Pour mémoire, Bone Therapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses.