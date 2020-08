Bone Therapeutics : financement obtenu en Wallonie

13/08/2020 | 15:38

Bone Therapeutics annonce que la Direction Générale de l'Économie, l'Emploi et la Recherche de la région Wallonne, en Belgique, lui a octroyé une subvention d'un million d'euros en fonds non dilutifs.



Ce financement vient renforcer la trésorerie de la société de biotechnologie et soutiendra le développement de son essai clinique pivot de phase III évaluant actuellement JTA-004, une solution de protéines prête à l'emploi.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.