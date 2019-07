Bonterra Recoupe 18,5 g/t Au sur 3,0 m à son gîte Gladiator et 11,6 g/t Au sur 2,9 m à son gîte de Barry

Val-d'Or, Quebec--(Newsfile Corp. - 22 juillet 2019) - Ressources Bonterra Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) ("Bonterra" ou la "société") est heureuse d'annoncer les résultats de forage de sa campagne d'exploration en cours sur les gîtes Gladiator et Barry provenant de forages d'expansion qui ont intersecté des zones minéralisées situées à l'extérieur des ressources minérales connues pour ces deux projets.

Gladiator

Les récents forages sur la zone Barbeau, à Gladiator, ont prolongé la minéralisation de plus de 50 m en profondeur; le trou BA-19-41 a intersecté 18,5 g / t Au sur 3,0 m et le trou BA-19-42 a intersecté 13,0 g / t Au 3,0 m, dans des veines de quartz minéralisés contenant de l'or visible. Le sondage BA-19-39 a également recoupé de la minéralisation à haute teneur contenant 7,8 g / t Au sur 4,9 m et 12,1 g / t Au sur 3,0 m dans la zone sud. (Voir carte et sections).





Figure 1: Coupe transversale du gîte Gladiator orientée sud-ouest

https://orders.newsfilecorp.com/files/1528/46434_2dd8c53d84669869_001full.jpg





Figure 2: Coupe transversale du gîte Gladiator orientée sud-ouest

https://orders.newsfilecorp.com/files/1528/46434_2dd8c53d84669869_002full.jpg

Barry

Les travaux de forage à Barry ont porté principalement sur l'extension de la zone H1, à la limite ouest du gisement. Le sondage MB-19-218 a intersecté 12,7 g / t Au sur 1,8 m dans une zone de cisaillement minéralisée prolongeant la zone H1 à plus de 50 mètres à l'ouest. Le sondage MB-19-216 a prolongé la zone H1 de plus de 100 mètres en profondeur avec 11,6 g / t Au sur 2,9 m. Le sondage MB-19-219 a également recoupé la zone H1 en profondeur avec 4,9 g / t Au sur 4,1 m. (Voir carte et sections) :





Figure 3: Section longitudinale du gîte Barry orientée nord-ouest

https://orders.newsfilecorp.com/files/1528/46434_2dd8c53d84669869_003full.jpg

Bonterra poursuit sa campagne de forage estivale au camp Urban- Barry avec deux foreuses à Moroy, une à Barry et une à Gladiator. La Société mobilisera prochainement une foreuse au diamant supplémentaire héliportée afin de tester des cibles d'exploration régionales sur le projet Gladiator.

Les faits saillants:

Gîte Trou De A Longueur (m) Au (g/t) Gladiator BA-19-39 100,8 105,7 4,9 7,8

123 126 3,0 12,1

206 207,5 1,5 8,0

358,8 362 3,2 8,3

BA-19-41 87 89 2,0 11,4

197,8 200,5 2,7 3,3

231,6 233,5 1,9 3,4

421 423 2,0 8,7

536,5 538 1,5 4,9

546 547,2 1,2 4,9

553,5 558,5 5,0 6,6 Incluant 557,5 558,5 1,0 28,5

651 654 3,0 18,5

BA-19-42 106,5 108 1,5 8,8

349,5 358,4 8,9 4,8 Incluant 349,5 352,5 3,0 13,0

BA-19-43 36,0 38,0 2,0 5,0

Barry MB-19-216 205,1 207,2 2,1 5,8

411,5 414,4 2,9 11,6

MB-19-218 33,0 36,5 1,3 3,5

99,7 101,5 1,8 12,7

MB-19-219 515,5 519,5 4,1 4,9

* Les longueurs indiquées sont les longueurs de carottes telles que forées. Les largeurs réelles de la minéralisation varient en moyenne entre 60 et 80% des largeurs forées. Les angles des axes centraux des contacts d'intersection et des unités rocheuses environnantes sont en moyenne de 55 à 70 degrés.

Contrôle de qualité et protocoles de déclaration

Bonterra estime que les épaisseurs réelles des intersections minéralisées se situent entre 60% et 80% de la longueur des carottes. Aucun grade de plafonnement n'est utilisé à ce stade. La société utilise un programme d'analyse QA-QC rigoureux, conforme aux normes de l'industrie. Les résultats analytiques ont été réalisés par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des blancs, des doublons et des normes de référence certifiées sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller les performances du laboratoire. Le programme de vérification analytique QA-QC de la société exige qu'au moins 5% des échantillons soient audités dans un laboratoire indépendant. Ces tests de vérification ont été envoyés au laboratoire ALS situé à Val-d'Or, au Québec. Les résultats des audits sont cohérents avec ceux obtenus.

A propos de Ressources Bonterra:

Contrôle de trois gîtes d'or à haute teneur (Gladiator, Barry et Moroy) et d'importants objectifs régionaux

Propriétaire à 100% de l'usine Urban-Barry, la seule autorisée dans la région

La Société dispose d'une base d'actionnaires solides, qui comprend notamment, Wexford Capital, Kirkland Lake Gold et Eric Sprott.

L'estimation des ressources minérales selon le Règlement 43-101 de l'ensemble de la propriété a été récemment mise à jour avec une ressource combinée de 55 000 onces mesurées, de 643 000 onces indiquées et de 1 405 000 onces inférées.

Pascal Hamelin, ing. a approuvé les informations contenues dans ce communiqué. M. Hamelin, vice-président des opérationss de Bonterra, est une personne qualifiée telle que définie par NI 43-101.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Chef de la direction par intérim: Greg Gibson

Bonterra Resources Inc.

Pour de plus amples renseignements, Relations aux investisseurs

Téléphone: (819) 825-8678

Courriel: ir@btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifère Gladiator, Barry, et Moroy; l'ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

