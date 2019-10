Bonterra annonce le départ à la retraite de James Fairbairn

Val-d'Or, Quebec -- (Newsfile Corp. - le 29 octobre 2019) Bonterra Resources Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la " Société " ou " Bonterra ") annonce le départ à la retraite de M. James Fairbairn, le chef des finances de la Société, le 1er novembre 2019. M. Johnny Oliveira, le directeur de l'information financière de la Société, assumera ce rôle sur une base intérimaire

M. Oliveira possède 20 années d'expérience dans la profession comptable, notamment dans les domaines de la vérification, de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion financière, de la communication de l'information financière et du financement des entreprises. Au cours des 10 dernières années, M. Oliveira a été chef des finances, secrétaire général ou directeur de l'information financière de plusieurs petites sociétés minières. M. Oliveira est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfred Laurier.

Greg Gibson, PDG de Bonterra a déclaré : "Nous remercions Jim pour son dévouement en tant que chef des finances et pour ses nombreuses et précieuses contributions à Bonterra. La compagnie souhaite à Jim la meilleure des chances pour sa retraite et ses projets futurs."

Bonterra annonce également qu'elle a conclu une entente de règlement (le " règlement ") en lien avec les deux demandes judiciaires déposées auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique par d'anciens dirigeants de Bonterra, demandant des paiements totalisant $2,43 millions de dollars relativement à la résiliation de leurs ententes de consultation. Le règlement, qui comprenait un paiement total de $1 million de dollars par Bonterra, a été conclu sans aucune admission ou reconnaissance deresponsabilité de la part de la Société.

Pour plus d'informations sur Bonterra, contactez Allan Folk

Téléphone : (819) 825-8678 | ir@btrgold.com | Site Web

