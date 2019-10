Bonterra découvre une nouvelle zone aurifèreà haute teneur à Moroy

Val-d'Or, QC--(Newsfile Corp. - le 17 octobre 2019) Ressources Bonterra Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) ("Bonterra" ou la "Société") est heureuse d'annoncer la découverte d'une nouvelle zone minéralisée à haute teneur à son projet Moroy. Les résultats des derniers sondages du programme de forage aux diamants de la Société ont révélé l'existence de cette nouvelle zone aurifère, la zone M4. Le tableau ci-bas comprend le sommaire des résultats.

Les faits saillants de la découverte sont:

18,09 grammes par tonne Au sur 3,6 mètres dans le trou MY19-158

18,39 grammes par tonne Au sur 2,94 mètres dans le trou MY19-161

11,09 grammes par tonne Au over 11,41 mètres dans le trou MY19-166

Le dépôt Moroy se situe sur la propriété Bachelor, qui couvre une superficie de plus de 125 km2et est située à 225 km nord-est de Val d'Or, et il est situé au sud de la mine Bachelor. La minéralisation de Moroy se compose de veines de quartz avec peu de pyrite dans une enveloppe d'hématite, séricite, quartz et roches volcaniques altérées et encaissés de pyrite. La minéralisation initialement identifiée au projet Moroy et qui est comprise dans le rapport technique de la Société mettant à jour ses ressources (28 mai 2019), consistait principalement en un système veineux tendant vers l'ouest et incliné de façon importante, vers le nord (environ 60 - 80 degrés). La Zone M4, au contraire, est peu inclinée (approximativement de 20-30 dégrés) et elle s'étend vers le nord-nord-est. Cette nouvelle délimitation de la Zone M4 laisse entrevoir une nouvelle orientation de la minéralisation a Moroy. Une carte identifiant la zone M4 ainsi que les trous de forage et les teneurs aux intersections est jointe.

Le président et chef de la direction, Greg Gibson ajoute « Nous sommes ravis des résultats obtenus dans le cadre de notre programme de forage et, de la découverte de cette nouvelle zone minéralisée à haute teneur, la Zone M4, à Moroy. Ces résultats confirment l'énorme potentiel des propriétés d'exploration de la Société dans des zones hautement prospectives et convoitées ».

Trou De (m) A (m) Intervalle (m) Au (g/t) MY17-021 217.56 226.22 8.66 0.92 MY17-022 235.52 255.58 20.06 0.98 incluant 245.79 249.39 3.60 2.56 MY18-028 250.46 256.31 5.85 3.54 incluant 250.46 253.05 2.59 6.26 MY18-029 257.20 259.76 2.56 1.09 MY19-155 RNS MY19-156 61.15 67.41 6.26 5.11 incluant 62.56 66.80 4.24 7.26 MY19-157A RNS MY19-158 67.03 77.16 10.13 7.10 incluant 71.11 74.70 3.60 18.09 MY19-159 59.65 64.36 4.71 1.54 incluant 61.24 62.85 1.62 3.65 MY19-160 72.69 88.55 15.86 1.03 incluant 86.42 88.55 2.13 3.68 MY19-161 51.59 67.85 16.26 4.38 incluant 55.33 58.27 2.94 18.39 MY19-162 62.68 64.30 1.62 0.89 MY19-163 80.41 81.02 0.61 2.14 MY19-164 93.52 99.64 6.12 0.48 incluant 93.52 94.13 0.61 1.92 MY19-165 77.78 89.91 12.13 4.39 incluant 81.88 86.77 4.89 7.14 MY19-166 68.08 85.32 17.24 7.89 incluant 71.31 82.40 11.09 11.41 MY19-167 77.84 82.99 5.15 4.19 incluant 79.61 82.46 2.85 6.64 MY19-168 60.38 65.21 4.83 2.47 incluant 60.38 61.98 1.60 5.21 MY19-169 89.54 101.47 11.93 0.70 MY19-170 57.37 60.38 3.02 2.15

Notes:



1) Les longueurs indiquées sont les longueurs de carottes telles que forées. Les largeurs réelles de la minéralisation varient et varient en moyenne entre 65 et 80% des largeurs forées.

2) Le trou MY19-158 a déjà fait l'objet d'une divulgation le 12 juin, 2019

3) RNS - Résultat Non Significatif



Contrôle de qualité et protocoles de déclaration

La société utilise un programme d'analyse QA-QC rigoureux, conforme aux normes de l'industrie. Les résultats analytiques ont été réalisés par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des blancs, des doublons et des normes de référence certifiées sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller les performances du laboratoire. Le programme de vérification analytique QA-QC de la société exige qu'au moins 5% des échantillons soient audités dans un laboratoire indépendant. Ces tests de vérification ont été envoyés au laboratoire ALS situé à Val-d'Or, au Québec. Les résultats des audits sont cohérents avec ceux obtenus.

Personne Qualifiée

Jamie Lavigne, P. Géo et VP Exploration de la Société a approuvé les informations contenues dans ce communiqué. M. Lavigne est une personne qualifiée telle que définie par NI 43-101.

Pour plus amples renseignements

Téléphone: (819) 825-8678

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.









Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifère Gladiator, Barry, et Moroy; l'ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

