Bonterra dépose ses rapports techniques - estimations de ressources minérales de ses gîtes aurifères dans le camp d'Urban-Barry au Québec

Val-d'Or, Quebec--(Newsfile Corp. - July 12, 2019) - Bonterra Resources Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) ("Bonterra" or the "Company") est heureuse d'annoncer le dépôt de deux rapports techniques préparés conformément au Règlement 43‐101 sur l'information concernant les projets miniers (le «Règlement 43-101»); le rapport technique intitulé «Rapport technique sur le projet Moroy - Estimation des ressources minérales, Desmaraiville, Québec» et le rapport technique intitulé «Rapport technique sur les estimations des ressources pour les gîtes Barry et Gladiator, propriété Urban Barry, à Lebel-sur-Quévillon, Québec », tous deux préparés par SGS Canada Inc., prenant effet le 6 mai 2019 et appuyant la divulgation faite par la société dans son communiqué de presse du 28 mai 2019 (CP 2019-05-28) annonçant une estimation des ressources minérales pour ses gîtes d'or situés dans le camp urbain Barry, au Québec. Il n'y a aucune différence significative dans les rapports techniques et les informations divulguées dans le communiqué de presse du 28 mai 2019. Les rapports techniques peuvent être consultés sous le profil de la société sur SEDAR (www.SEDAR.com). Personnes qualifiées Les rapports techniques ont été préparé par Allan Armitage, PhD., P.Geo., et Olivier Vadnais-Leblanc, B.Sc., géo., tous deux de SGS Geological Services, personnes qualifiées indépendantes tel que définie sous le Règlement 43-101. Pascal Hamelin, ing., P.Eng., VP Opérations, est la personne qualifiée sous le Règlement 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation des informations techniques continues dans ce communiqué de presse. Pour Plus de renseignements: Chef de la direction par intérim: Greg Gibson

819-825-8678 | ir@btrgold.com 2872 Chemin Sullivan, Suite 2, Val-d'Or, Quebec J9P 0B9

819-825-8678 | Site Web: www.btrgold.com La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/46236

