Nomination chez Bonterra

Val-d'Or, Québec--(Newsfile Corp. - le 5 septembre 2019) Bonterra Resources Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la "Société" ou "Bonterra") est heureuse d'annoncer la nomination de Greg Gibson au poste de Président et Chef de la direction et la nomination de Jamie Lavigne, à titre de Vice-président, Exploration.

Allan Folk, président du comité de gouvernance a déclaré : "Nous sommes très heureux de nommer Greg au poste de Président et Chef de la Direction sur une base permanente. Plusieurs candidats hautement qualifiés ont été considérés, mais aucun n'avait les connaissances de l'industrie et l'expérience de Greg. Depuis son entrée en fonction sur une base intérimaire en février 2019, il a repositionné la Société en vue de réaliser le plein potentiel de ses actifs miniers dans le camp d'Urban-Barry."

M. Gibson cumule plus de 35 années d'expérience dans l'industrie minière en tant que cadre et opérateur, avec une expérience pratique en tant que mineur, directeur de mine, directeur général et administrateur. Il a été impliqué dans plusieurs projets de mines d'or et de cuivre situées au Canada, aux États-Unis et en Australie et a dirigé avec succès Trelawney Mining and Exploration à titre de président, chef de la direction et administrateur, de ses départs comme société d'exploration jusqu' à sa vente à IAMGOLD en 2012 pour 608 millions de dollars.

M. Lavigne est un géologue qui compte plus de 30 années d'expérience dans les domaines de l'exploration, de la délimitation, de l'estimation des ressources et du développement minier. M. Lavigne a développé une expertise dans les systèmes de minéralisation aurifère suivant ses nombreux mandats à titre de consultant pour des projets en Asie du Sud-Est, en Colombie, au Pérou, au Mexique, dans l'ouest des États-Unis et sur les terrains archéens de l'est et du nord du Canada. M. Lavigne est titulaire d'une maîtrise ès sciences en géologie et est géologue professionnel agréé (géologue agréé).

"Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer dans ce rôle et de travailler de près avec Jamie, dont l'expérience dans le cycle d'exploration et de mise en valeur sera un atout important alors que nous augmentons nos ressources actuelles et explorons davantage notre portefeuille important d'actifs miniers dans le camp Urban-Barry " a ajouté Greg Gibson.

