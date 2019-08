Ressources Bonterra complète le placement privé 32 millions de dollars 0 20/08/2019 | 16:55 Envoyer par e-mail :

Val-d'Or, Québec--(Newsfile Corp. - le 20 août 2019) - Resources Bonterra Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la «Société» ou «Bonterra») est fière d'annoncer la clôture du placement privé annoncé récemment pour un montant brut de 31 962 910 $ (le " placement "). Dans le cadre du placement, Bonterra a émis : (a) 7 385 000 unités de la Société (les " unités ") au prix de 2,50 $ chacune pour un produit brut de 18 462 500 $, (b) 2 166 670 unités accréditives (les " actions accréditives") à un prix de 3.00 $ par unité accréditive pour un produit brut de 6 500 010 $, et (c) 1 628 000 unités super accréditives (les " unités super accréditives ") à un prix de 4,30 $ chacune pour un produit brut de 7 000 400 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier représente un " bon de souscription "). Chaque bon de souscription est cessible et permettra au porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société jusqu'au 20 août 2021 au prix de 3,10 $ l'action ordinaire. Chaque unité accréditive consiste en une action ordinaire de la Société émise sur une base accréditive et un demi bon de souscription. Chaque unité super accréditiveest composée d'une action ordinaire de la Société émise sous forme d'action accréditive qui sera également admissible aux deux supplémentsde 10 % prévues aux articles 726.4.9 et 726.4.17.1 de la Loi sur les impôts du Québec (une " action Super FT ") et d'un demi bon de souscription. Sprott Capital Partners LP a agi à titre de mandataire principal pour le compte d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprenait PI Financial Corp, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Haywood Securities Inc. . Dans le cadre du placement, les placeurs pour compte ont reçu une rémunération en espèces correspondant à 6 % du produit brut du placement. Le produit brut de l'émission des parts de FT et des super parts de FT sera affecté aux frais d'exploration au Canada et sera admissible à titre de " dépenses minières déterminées ", au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le produit net tiré de la vente des unités sera affecté aux travaux d'exploration et de mise en valeur en cours sur les propriétés de la Société et aux fins générales de l'entreprise. Les titres devant être émis aux termes du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Un initié (au sens attribué à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables) de la Société, Kirkland Lake Gold Ltd. (" Kirkland "), a souscrit à 372 000 unités aux termes du placement (la " souscription de Kirkland "). La souscription de Kirkland constitue une " opération entre apparentés " au sens de la Politique 5.9 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières et du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le " Règlement 61-101 "). La Société s'est fondée sur les dispenses des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des actionnaires minoritaires prévues aux alinéas 5.5a) et 5.7(1)a), respectivement, du Règlement 61-101 concernant la souscription de Kirkland. La participation de Kirkland au placement et l'étendue de cette participation n'ont été finalisées que peu avant la réalisation du placement. Par conséquent, il n'a pas été possible de divulguer publiquement des détails sur la nature et la portée de la souscription de Kirkland aux termes d'une déclaration de changement important déposée au moins 21 jours avant la réalisation du placement. Bonterra souhaite également corriger une omission relative à un placement privé réalisé en novembre 2018 (voir communiqué de presse du 8 novembre 2018 pour plus de détails sur le placement privé) puisque la Société n'a pas annoncé la clôture de la deuxième tranche qui a eu lieu le 14 novembre 2018. En vertu de cette deuxième tranche, la Société a émis 30 300 actions ordinaires additionnelles au prix de 3,30 $ chacune, pour un produit brut de 99 990 $ portant le produit brut total de ce placement privé à 21 917 090 $. Pour de plus amples renseignements concernant Bonterra, contacter Relations aux investisseurs Téléphone: (819) 825-8678

Site Web Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il ne doit y avoir aucune vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris les titres en question. Les Etats-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (le « Acte de 1933»), ni de la législation sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, ou au bénéfice de, ressortissants des États-Unis (au sens du règlement S de la loi de 1933), sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou si une exemption de ces obligations d'enregistrement est disponible. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'utilisation du produit du placement, la performance future de notre entreprise, son exploitation, son rendement financier et sa situation financière, ainsi que les objectifs, stratégies, convictions et intentions de la direction. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut», «sera», «planifier», «prévoir», «anticiper», «estimer», «vouloir» et des termes similaires faisant référence à des événements et résultats futurs. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, notamment la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, le traitement fiscal futur des actions accréditives et les risques et la disponibilité du financement, comme décrit plus en détail dans nos récents dépôts de titres disponibles sur www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et nous vous déconseillons de vous fier indûment à ces rapports. Nous n'assumons aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'exige. NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS, NI PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

