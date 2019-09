Boohoo : La valeur du jour en Europe - BOOHOO relève son objectif de chiffre d'affaires annuel, le titre s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boohoo bondit de 15,04% à 279,9 pence à la Bourse de Londres après avoir relevé son objectif de chiffre d’affaires annuel en raison d’un premier semestre meilleur qu’attendu. Ainsi, le groupe britannique spécialisé dans la vente de vêtement en ligne anticipe désormais une croissance comprise entre 33% et 38% contre une précédente fourchette cible de 25% à 30%. Par ailleurs, Boohoo continue de tabler sur une marge d'Ebitda de l'ordre de 10% sur la période.Du côté des analystes, Jefferies reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 325 pence sur la valeur." Nous pensons que la croissance est largement répartie entre les zones géographiques et les marques clés (boohoo et boohooMan, PLT et Nasty Gal) ", a commenté le bureau d'analyses, qui prévoit des performances de stellaires pour les six premiers mois de l'année." Des stocks bon marché pour une croissance constante et rentable. Boohoo a connu une période de surperformance soutenue et nous aimons le cercle vertueux que la stratégie multimarque et multi-géographique de boohoo a crée ", a-t-il ajouté.Les résultats semestriels du groupe seront publiés le 25 septembre prochain.