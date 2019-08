Boohoo : a bien des vues sur Karen Miller et Coast

06/08/2019 | 10:09

Boohoo, la marque britannique de vêtements vendus en ligne, confirme, en réponse à des informations de presse, qu'elle a bien déposé des offres de reprise sur l'activité en ligne de Karen Miller et de Coast, sans oublier les droits de propriété intellectuelle associés.



Boohoo estime que ces marques britanniques seraient 'fortement complémentaires' avec son activité.



Selon la formule consacrée, il ne peut à ce stade être tenu pour certain que ces offres déboucheront sur des transactions.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.