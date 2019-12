boohoo group plc : Les cofondateurs du groupe vendent des actions pour £142 millions

Kamani et Kane, qui ont fondé le groupe à Manchester en 2006 ont vendu 4,3 % des actions de Boohoo par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels, réduisant ainsi leur participation combinée à 15,8 %. Kamani, le président exécutif de la société, a vendu 35 millions d'actions à 285 pence chacune, réduisant ainsi sa participation à 13,1 %, tandis que Kane, administrateur exécutif, a vendu 15 millions d'actions au même prix, réduisant sa participation à 2,7 %. Le placement a été géré par Zeus Capital et Jefferies.

L'entreprise s'est rapidement développée, cotant ses actions en 2014 et achetant les marques PrettyLittleThing et Nasty Gal en 2017. Le détaillant vise une génération de jeunes consommateurs qui achètent depuis leur smartphone et partagent des conseils de mode par le biais des réseaux sociaux. Les actions de Boohoo, en hausse de 84% depuis le début de l'année, ont clôturé mercredi à 297,1 pence (soit une capitalisation boursière de £3,42 milliards). Les détaillants en ligne comme Boohoo continuent de se développer aux dépens des groupes traditionnels tels que Marks & Spencer (135 ans) dont la valeur boursière a chuté à 3,7 milliards de livres sterling.

En réaction à cette vente, les actions Boohoo ont perdu 2,5%.