BOOSTHEAT : FAIT UN POINT SUR SON ACTIVITÉ AU 1ER SEMESTRE ET DÉTAILLE LES OBJECTIFS DE SON PLAN " EFFICIENCY 2022 "

Vénissieux, le 7 juillet 2020

« Efficiency 2022 » [1] , un plan d'actions en trois volets impliquant une adaptation des effectifs et des structures pour atteindre l'objectif d'un EBITDA [2] positif dès 2022

[2] positif dès 2022 Tenue de la 1re réunion du Comité Social et Économique (CSE) pour présenter ce plan stratégique

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, tire les enseignements de son premier semestre 2020 et présente les mesures de gestion afin d'adapter sa structure de coûts au contexte de suspension de la production série et de redéfinition de sa stratégie commerciale en France et en Allemagne.

I Un premier semestre 2020 riche en enseignements et en prise de décisions



Comme attendu, le premier trimestre 2020 est traditionnellement marqué par l'effet de la basse saison, caractérisé par une faible activité commerciale. Cet effet a été amplifié par la dégradation de la situation économique provoquée par la crise de la pandémie de COVID-19 conduisant à un gel des commandes.

Lors de son précédent communiqué du 9 juin 2020, la Société activait un plan d'optimisation de la performance et de la fiabilité de sa chaudière et orientait ses ressources vers une version upgradée - la BOOSTHEAT.20 Connect.

BOOSTHEAT indiquait à cette occasion la suspension de ses activités de production et la mise en veille de la commercialisation de la BOOSTHEAT.20 Origin, réservant sa production réduite à ses seuls besoins de validation.

Par ailleurs, fort du retour d'expérience de la première campagne de vente initiée en 2019, le Groupe a pris la décision d'adapter sa politique commerciale et de focaliser l'essentiel de son activité commerciale sur un modèle de ventes indirectes en B2B2C et B2B, plus efficace pour augmenter ses volumes et plus rentable pour la Société.

I L'essentiel des commandes confirmées

Au 30 juin 2020, BOOSTHEAT dispose dans son carnet de 305 commandes cumulées de BOOSTHEAT.20, ce nombre résultant des commandes enregistrées en 2019 et au premier semestre 2020 ainsi que des annulations suite au report des installations ; le parc de chaudières installées représente en cumulé 50 BOOSTHEAT.20 (dont 20 projets pilotes).

Les différents partenaires de BOOSTHEAT entendent soutenir la Société et conserver leur engagement au bénéfice de la BOOSTHEAT.20 Connect. En Suisse, NOVOGAZ, filiale du groupe HOLDIGAZ, a confirmé son intention de commandes de 250 BOOSTHEAT.20 annoncée lors de l'introduction en Bourse, alignant son calendrier de commandes sur celui de BOOSTHEAT.

I BOOSTHEAT présente son projet « efficiency 2022 »

Riche de ces enseignements, BOOSTHEAT a décidé de mettre en œuvre un plan d'actions stratégique, « Efficiency 2022 ». Ainsi, la Société a réuni le 7 juillet 2020 les représentants de son CSE pour leur présenter ce projet stratégique répondant aux nouvelles donnes de l'entreprise. Celui-ci prendrait en compte des mesures de réorganisation et le report de certaines activités non indispensables à court terme.

1er volet d'actions : regroupement des sites de R&D et de production

Le premier volet du plan d'actions concerne l'optimisation de la performance et la fiabilisation de la BOOSTHEAT.20, priorités de BOOSTHEAT. Afin de créer des synergies plus fortes et d'accélérer ses process, BOOSTHEAT a pour projet de regrouper l'ensemble de ses activités de Recherche, Développement, Production, Marketing et Service Après Vente sur son site de Vénissieux[3]. Les projets en cours et futurs, mobilisant des ressources actuellement basées sur deux sites géographiquement éloignés - 23 personnes à Ramonville-Saint-Agne (31) et 46 personnes à Vénissieux (69) -, pourront ainsi bénéficier d'une agilité accrue autour de l'outil de production pour une quasi-simultanéité des étapes d'ingénierie et de développement. Le regroupement de ces activités techniques sur un seul et même site permettra ainsi une organisation plus réactive et plus efficace. Le site actuel de Vénissieux dispose des installations et de la surface nécessaires pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Le recours à des expertises externes fait également partie des solutions déjà adoptées par BOOSTHEAT pour accélérer son plan d'actions.

À ce stade d'avancement, BOOSTHEAT a pour objectif de proposer la version upgradée de son produit (BOOSTHEAT.20 Connect) dès le second semestre 2021. Avec ces récentes mesures, BOOSTHEAT s'efforcera d'accélérer ce délai dans l'optique de pouvoir reprendre ses activités commerciales courant du premier semestre 2021.

2e volet d'actions : restructuration de l'activité commerciale

La deuxième mesure de ce plan d'actions concerne le repositionnement de son modèle commercial sur un modèle de ventes indirectes en B2B2C et B2B.

En France, cette décision a entraîné une restructuration de la filiale commerciale BOOSTHEAT France, et par voie de conséquence, le licenciement de 9 personnes, principalement dédiées à l'activité B2C. Les effectifs de cette entité sont désormais concentrés sur le Centre de Relation Client (accompagnement des clients actuels et futurs), le Business Development (croissance du modèle B2B2C) et les relations avec les partenaires (installateurs et SAV). Cette équipe de 6 personnes resserrée et adaptée à ses nouveaux besoins est déjà opérationnelle.

En Allemagne, la structure actuelle de 5 personnes ne connaît pas de modification de son organisation. Elle interviendra comme un pilier majeur au développement de BOOSTHEAT sur un marché réceptif aux caractéristiques de la BOOSTHEAT.20.

3e volet d'actions : baisse du point mort

Enfin, dans un dernier volet, BOOSTHEAT étudie l'ensemble des leviers lui permettant de réduire son point mort et d'étendre sa visibilité financière. Comme évoqué dans le communiqué du 9 juin 2020, le Groupe a adopté des mesures d'abaissement de ses coûts avec un plan de réduction de ses dépenses déjà engagé fin 2019 et un projet Design2cost accéléré pour réduire la BOM[4]. Pour rappel, BOOSTHEAT a également comptabilisé 7,3 M€ de ressources nouvelles (6 M€ de PGE, 1 M€ de prêt innovation, 0,3 M€ de solde subvention de la région AURA). La trésorerie estimée au

30 juin 2020 est de 17,1 M€[5]. Le rythme des dépenses découlant de ce plan « Efficiency 2022 » permettrait de financer l'activité jusqu'en septembre 2021. BOOSTHEAT poursuit ses efforts et complète ses premières mesures afin d'ajuster sa structure de coûts au contexte actuel de l'entreprise.

Dans le cadre de l'ensemble des opérations envisagées dans le plan « Efficiency 2022 », les effectifs du Groupe seraient adaptés au volume d'activité de BOOSTHEAT qui employait, au 30 juin 2020, 89 personnes[6]. Ainsi pour l'ensemble du Groupe, le projet pourrait conduire à la suppression d'une quarantaine de postes, majoritairement sur les fonctions industrielles, de R&D et intégrant la récente restructuration de BOOSTHEAT France. Le Groupe proposera, par ailleurs, des mesures d'accompagnement individuel à chaque salarié concerné par le projet.

Ce projet, approuvé à l'unanimité lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 30 juin 2020, s'inscrit dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et fera l'objet de consultations codifiées avec le CSE et l'ensemble des représentants du personnel qui devrait s'étaler jusqu'à fin 2020. La réunion du CSE tenue ce jour a permis de remettre aux représentants du personnel les documents relatifs au projet de restructuration. Les prochaines réunions marqueront l'entrée dans des échanges organisant les modalités du PSE dans la perspective d'aboutir à un accord. Compte tenu des contraintes réglementaires, aucune information relevant des prérogatives du CSE de l'entreprise ne pourra être communiquée, la direction ayant à cœur de favoriser le dialogue avec les partenaires sociaux.

Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT, déclare :

« Dans ce contexte que je sais difficile pour tous, je tiens à remercier chaque employé, chaque client et chaque partenaire pour leur confiance renouvelée, et en premier lieu HOLDIGAZ qui a confirmé sa volonté de nous accompagner y compris au travers de ses intentions de commandes. Cette marque de confiance démontre la place de premier choix de notre produit dans un marché en attente de solutions efficientes et durables et nous motive plus que jamais à aller de l'avant pour rendre la BOOSTHEAT.20 Connect disponible dès que possible. »

I Un EBITDA[7] positif dès 2022

L'ambition d'économies cumulées de la Société sur les années 2020, 2021 et 2022 est de plus de 5 M€ en termes de charges de fonctionnement et de plus de 5 M€ en termes de charges de personnel.

Au travers de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du plan « Efficiency 2022 », BOOSTHEAT a pour ambition de générer un EBITDA positif dès 2022 avec la vente d'au moins 2 000 chaudières[8].



Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS



ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

[1] « Efficiency 2022 » = « Efficacité 2022 ». La mise en place de ce projet est soumise à l'information consultation préalable du Comité Social et Économique (CSE), l'instance de représentation du personnel.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes.

[3] Au 30 juin 2020, BOOSTHEAT SA représente 69 salariés en CDI sur un total BOOSTHEAT Groupe de 89 salariés.

[4] Bill Of Materials.

[5] La trésorerie au 1er janvier 2020 était de 18,2 M€.

[6] Au 30 juin 2020 : BOOSTHEAT Groupe représente 69 salariés de BOOSTHEAT SA, 15 de BOOSTHEAT France et 5 de BOOSTHEAT Allemagne en CDI (hors contrats d'apprentissage et alternances).

[7] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes.

[8] Pour mémoire, la reconnaissance de chiffre d'affaires a lieu après installation des chaudières.

Cette publication dispose du service 'Actusnews SECURITY MASTER '.

- SECURITY MASTER Key : lG1wksecaWrFyXCcaJlonJSZZmphk2icZWqWxGdpk5yZbG2TyWxkl5ubZm9ll2Vo

- Pour contrôler cette clé :https://www.security-master-key.com.