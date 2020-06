BOOSTHEAT : Rapport d'activité 2019 28 mai 2020

DATES CLÉS

2011

Constitution de BOOSTHEAT

2013

1er prototype de compresseur

2015

1er prototype de pompe à chaleur gaz

2017

Installation du site industriel à Vénissieux

2018

Création de BOOSTHEAT Deutschland GmbH et de BOOSTHEAT France SAS, filiales dédiées à la commercialisation, l'installation et la maintenance des chaudières BOOSTHEAT en Allemagne et en

France

2019

Commercialisation de la

BOOSTHEAT.20 ; entrée en bourse de BOOSTHEAT

SOMMAIRE

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie.

Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre.

BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise

(bassin historique de l'industrie HVAC1).

Elle est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

01 06 14 Manifesto / Valeurs La BOOSTHEAT.20 Politique RH 02 08 16 Le mot de Luc Jacquet Résultats annuels 2019 et enjeux 2020 Gouvernance 04 12 17 Innovation Démarche RSE BOOSTHEAT en Bourse

Nous pouvons tous regarder le monde avec un œil positif et agir.

MANIFESTO

Grâce à notre recherche et notre engagement à lutter contre l'obsolescence programmée, nous proposons des solutions technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables.

Nous avons conçu une première pépite technologique : la chaudière la moins énergivore au monde2. Grâce à elle, nous permettons à chacun de réduire sensiblement son impact sur l'environnement.

Nous sommes plus que des fabricants : nous voulons redonner le pouvoir au consommateur, entretenir une relation directe et suivie avec nos clients et être accessible au plus grand nombre.

Chez BOOSTHEAT, chacun a un rôle clé dans la réussite collective. Nous sommes fiers de notre équipe, composée de talents enthousiastes partageant la même vision positive du monde.

Soyez audacieux et devenez avec nous des pionniers de la nouvelle ère énergétique.

AMBITIEUXRESPONSABLEINNOVANT

Rejoignez le mouvement.

1 Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

2 Rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188 % en captation aérothermique (A7) et 229 % en captation géothermique (W10).

LE MOT DE LUC JACQUET

L'année 2019 nous aura permis de démontrer l'attractivité de notre chaudière et la traction du marché pour des solutions telles que la nôtre répondant aux défis de la transition énergétique.

Nous avons enregistré 381 commandes en 2019, un niveau près de deux fois supérieur à nos objectifs initiaux, et comptabilisé nos premières ventes en chiffre d'affaires.

Cet exercice a été pour BOOSTHEAT particulièrement riche, notamment marqué par le succès de notre introduction en Bourse sur Euronext qui nous a donné les moyens de poursuivre et d'accélérer notre développement.

En 2019, nous avons produit nos premières chaudières dans une approche plus industrielle. Ce fut l'opportunité pour nous de passer un cap majeur sur l'amélioration de nos processus de production.

Nous avons également procédé aux premières installations sur le terrain, étape clé nous permettant de confronter notre produit à toute la complexité des différents habitats. Les retours du terrain vont nous permettre d'optimiser encore notre solution avec, notamment, l'intégration d'une connectivité plus avancée sur notre chaudière.

L'année 2020 a démarré dans un contexte de crise inattendue et inhabituelle. Compte tenu de l'incertitude sur la durée, l'ampleur et les impacts de la pandémie de COVID-19, nous avons décidé de suspendre nos objectifs à moyen terme annoncés lors de notre introduction en Bourse et en fournirons une révision dès lors que nous serons en mesure de le faire. Nous restons toujours mobilisés sur notre trajectoire de rentabilité future qui se trouve à la croisée d'une réduction de nos dépenses et d'une augmentation de nos revenus. Nous montrerons, à l'avenir, au marché notre capacité à gérer ces deux dimensions de notre entreprise.

La pandémie de COVID-19 a créé une situation exceptionnelle qui nous encourage, plus que jamais, à répondre à l'urgence climatique.

Nos ambitions et notre mission restent intactes : accélérer la transition écologique, au travers de solutions énergétiquement efficaces et économiquement accessibles.

Luc Jacquet

CEO et cofondateur de BOOSTHEAT

INNOVATION

BOOSTHEAT : L'INNOVATION AU SERVICE D'UNE NOUVELLE ÈRE ÉNERGÉTIQUE

LA SOURCE DE L'INNOVATION, L'ACTIVITÉ DE R&D BOOSTHEAT

Les chaudières à condensation actuelles, malgré leur rendement de 100 % - 110 %, consomment deux fois trop d'énergie. Avec la combustion du gaz, il est possible de déplacer une voiture, un camion, un bateau.

Aujourd'hui, les chaudières produisent lors de la combustion du gaz une chaleur à 700 °C et sortent une eau (de chauffage) d'une température de 55 °C, ce qui représente une véritable perte de l'énergie disponible à haute température.

L'innovation BOOSTHEAT utilise le pouvoir calorifique du gaz pour activer un cycle de compression thermique qui collectera de l'énergie au travers d'un cycle de pompe à chaleur. La rupture technologique portée par BOOSTHEAT fait entrer la pleine expression de la thermodynamique dans le domaine du chauffage : 100 % du pouvoir calorifique du gaz se retrouve dans l'eau des radiateurs, à laquelle vient s'ajouter jusqu'à 100 % de chaleur renouvelable collectée à l'environnement. BOOSTHEAT obtient ainsi une nouvelle génération de chaudières ayant une efficacité jusqu'à 200 %.

L'activité de R&D de BOOSTHEAT, c'est une équipe de 25 collaborateurs3 combinant de multiples expertises (mécanique, thermodynamique, combustion, simulation numérique, régulation appliquée aux systèmes de chauffages, logiciels et systèmes embarqués, validation des systèmes / équipements de chauffage et froid…).

Au sein des laboratoires de recherche et de caractérisation, cette équipe travaille sur des équipements à la pointe de la technologie pour développer des produits fiables et performants.

C'est grâce à cette activité de R&D que le compresseur BOOSTHEAT a été développé et que se préparent déjà les prochaines innovations de la Société.

3 Au 31 décembre 2019.

BOOSTHEAT est aujourd'hui l'un des fers de lance du label French Fab avec une chaudière conçue, développée et produite en France. Suite

à un accord de revitalisation conclu avec Bosch en 2016, BOOSTHEAT est devenu le tout premier occupant du site pilote de Vénissieux, vitrine de l'industrie du futur de la métropole lyonnaise.

D'une ancienne usine de pièces pour moteur Diesel, ce site est devenu le témoin d'une nouvelle filière de substitution et d'une industrie verte, fidèle à l'héritage technologique innovant lyonnais.

Alliant performance et innovation, robots et ergonomie, la ligne de production a été conçue selon les standards de l'industrie 4.0 et de l'industrie mécanique de précision. En complément, des lignes plus flexibles et manuelles permettent l'assemblage de la chaudière dans son ensemble. Trois lignes d'assemblage permettent de finaliser le montage de la BOOSTHEAT.20 :

• une ligne pour l'unité extérieure ;

• une ligne pour le chariot thermodynamique ;

• une ligne pour l'unité intérieure.

4 Sans investissement additionnel et sous réserve de recrutements supplémentaires.

TÉMOIGNAGE

Anne-Sophie Clément

Directrice Achats et Supply Chain de BOOSTHEAT

L'écosystème industriel français, notamment en usinage, forge et fonderie, permet à BOOSTHEAT de s'appuyer sur des fournisseurs hautement qualifiés, majoritairement dans un périmètre géographique proche.

LA BOOSTHEAT.20

La BOOSTHEAT.20 est une solution de chauffage complète qui combine la fiabilité de la chaudière à condensation et l'efficacité de la pompe à chaleur. En y associant un compresseur thermique - innovation propriétaire brevetée -, la BOOSTHEAT.20 affiche des performances énergétiques que la Société estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d'efficacité d'utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency)5.

La BOOSTHEAT.20 se compose de deux modules : un aérotherme placé à l'extérieur du bâtiment qui capte les calories gratuites et renouvelables de l'air ambiant, et l'équipement principal placé à l'intérieur, relié au réseau de gaz et aux conduits existants pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Son installation ne demande aucune modification du réseau de chauffage en place.

La BOOSTHEAT.20 permet donc d'apporter une part d'énergie renouvelable, une solution idéale en remplacement des systèmes de chauffage traditionnels moins efficients.

La BOOSTHEAT.20 permet de diviser jusqu'à 2 fois la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Des résultats en phase avec les objectifs fixés par le GIEC6 : une réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 45 % en 2030, par rapport à leur niveau de 2010, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

La BOOSTHEAT.20 présente des avantages majeurs face aux autres solutions existantes sur le marché : + ÉCOLOGIQUE • Réduction des émissions de CO2 et aucune émission de particule fine ;

• Utilisation d'un fluide frigorigène naturel, le CO2, 2 000 fois moins polluant que les gaz standard HFC (HydroFluoroCarbures) comme le R410A, couramment utilisés dans les systèmes de pompes à chaleur ;

• Classement énergétique A++. + ÉCONOMIQUE ET + ACCESSIBLE • Division jusqu'à 2 fois de la consommation d'énergie du consommateur, ce qui permet de disposer d'un équipement dont le coût d'acquisition peut être financé par les économies générées et dont le coût d'exploitation est plus faible par rapport à d'autres solutions disponibles, sur 15 ans ;

• Solution de financement packagée à long terme. + PERFORMANTE ET + CONFORTABLE • 20 kW de puissance été comme hiver grâce à l'architecture 2 en 1 qui lui offre une autonomie par grand froid, contrairement aux pompes à chaleur électriques qui requièrent une solution d'appoint ;

• Silencieuse (48 dB de puissance sonore extérieure), pour un confort optimal ;

• Garantie 10 ans, toutes pièces et main d'œuvre7.

BOOSTHEAT.20, LA CHAUDIÈRE GAZ NOUVELLE GÉNÉRATION…

… QUI RÉVOLUTIONNE LE MONDE DU CHAUFFAGE