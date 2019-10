BOOSTHEAT : fait son entrée en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, a annoncé le succès de son introduction en bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment C. La demande globale s'est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois l'offre nominale. Le prix d'introduction a été fixé à 14 euros par action.Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu'au 8 novembre 2019 (inclus), portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 5,2 millions d'euros.Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 35 millions d'euros.Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s'élève à 2 500 000 actions nouvelles.À l'issue de cette opération, le capital social de Boostheat est donc désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 millions d'euros sur la base du prix d'introduction en bourse.Le flottant représente 9,35% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.