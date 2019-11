Boostheat : BOOSTHEAT sera présent au salon Actionaria les 21 et 22 novembre 2019

Vénissieux, le 19 novembre 2019



BOOSTHEAT annonce sa participation au salon Actionaria qui se déroulera les 21 et 22 novembre 2019 au Palais des Congrès, à Paris.

Cette première participation sera l'occasion pour BOOSTHEAT d'être en contact direct avec ses investisseurs individuels, quelques semaines après la réussite de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, de commenter son activité et d'évoquer sa stratégie et ses perspectives sur ses différents marchés.

À la rencontre des actionnaires, l'équipe BOOSTHEAT aura le plaisir de vous accueillir sur le stand E11 - niveau 2, Hall Maillot.

Actionaria est le plus grand rassemblement européen entre actionnaires individuels et entreprises. Il est exclusivement dédié, depuis plus de 20 ans, à la promotion et à la valorisation de l'actionnariat et de l'investissement en entreprise. Avec plus de 100 sociétés présentes et 23 000 visiteurs au cours de ses dernières éditions, Actionaria représente l'investissement en entreprise dans sa globalité : sociétés cotées (CAC 40, SBF 120), non cotées (PME, start-up), investissement mutualisé (crowdfunding, gestion collective). Il offre aux actionnaires une approche pédagogique de la bourse, des marchés financiers et de l'investissement en entreprise ainsi que des moments d'écoute et d'échanges avec les dirigeants sans équivalent.

En parallèle, BOOSTHEAT participe au SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS à Barcelone et au Salon des Maires de France à Paris, du 19 au 21 novembre 2019.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

