Boostheat : POINT À DATE SUR LE COVID-19 ET OBJECTIFS A MOYEN TERME

Vénissieux, le 30 avril 2020



BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, fait un nouveau point sur les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 et l'impact attendu sur ses perspectives.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 18 mars 2020, BOOSTHEAT a pris la décision, dès cette date, de placer une majorité de ses salariés en chômage partiel et télétravail pour ses activités stratégiques pour contribuer à la limitation de la propagation du COVID-19, permettant ainsi à chacun d'eux d'appliquer les mesures de restrictions sanitaires demandées par le Gouvernement[1].

BOOSTHEAT a suspendu majoritairement ses activités en présentiel sur ses trois sites de Vénissieux, Toulouse et Nuremberg, et son activité d'installation. Seules des activités stratégiques ont été maintenues, notamment le support aux clients. Le télétravail pour les activités nécessaires a été organisé et les équipes sont opérationnelles pour assurer la poursuite de ses activités.



La pandémie de COVID-19 s'est accélérée depuis et a impacté l'ensemble de l'activité mondiale en général, et de la Société en particulier.

BOOSTHEAT anticipe ainsi désormais un retard potentiel de plusieurs mois sur son plan de développement, sans que celui-ci ne puisse être précisément estimé à ce jour.



La Société se tient informée auprès de ses fournisseurs et prévoit, dans les prochains mois, des défauts d'approvisionnement des composants de la chaudière. BOOSTHEAT est en contact régulier avec ses partenaires installateurs et communiquera sur le programme de reprise de ses installations dès qu'elle sera en mesure de le faire. La Société en a informé ses clients et les tiendra informés des évolutions à venir.



Enfin, compte tenu des impacts potentiels du COVID-19 sur le pouvoir d'achat et la capacité d'investissement des consommateurs, la Société s'attend, dans les prochains mois, à une baisse des commandes de BOOSTHEAT.20 par rapport à ses objectifs initiaux, sans que l'ampleur de cette baisse ne puisse à ce stade être estimée.



La Société a pris et continuera de prendre des mesures pour adapter son plan de financement à la situation courante, tant en termes de dépenses qu'en termes de ressources.

Dans ce contexte, la Société compte utiliser tous les recours économiques possibles mis en place par les Gouvernements français et allemand pour préserver sa trésorerie (chômage partiel, demande de financements bancaires dont des Prêts Garantis par l'Etat – PGE – à hauteur de 5 M€ déjà accordés) et lui permettre de reprendre son plan de marche. La BEI ne souhaitant plus intervenir sur des projets technologiques liés au gaz naturel, BOOSTHEAT ne poursuit pas l'instruction du financement envisagé. Concernant le chômage partiel, les demandes effectuées auprès de la DIRECCTE ont été acceptées et l'organisation est en place.

Comme évoqué lors de ses résultats annuels 2019[2], BOOSTHEAT a également initié une étude pour la mise en place de mesures plus structurelles lui permettant de réduire sa consommation de trésorerie, afin de l'adapter à l'évolution de l'environnement économique et à la maturité de son produit, de ses processus et de son activité commerciale.

La Société considère, dans le contexte actuel, qu'au vu de sa situation de trésorerie et de ses besoins de financement à venir, elle sera en mesure de faire face à ses échéances au cours des douze prochains mois.

À date, compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la pandémie de COVID-19 et des mesures gouvernementales de fermeture et de confinement, BOOSTHEAT n'est pas en mesure d'en évaluer de manière précise et fiable les impacts. En conséquence, le Groupe suspend ses objectifs à moyen terme annoncés lors de son introduction en Bourse et en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire.

BOOSTHEAT tiendra le marché informé des évolutions importantes de cette situation sur son activité.

Les avancées de ces derniers mois confirment, malgré tout, les ambitions et la mission de BOOSTHEAT : accélérer la transition écologique, au travers de solutions énergétiquement efficaces et économiquement accessibles.

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.





I CONTACTS



ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

[1] Cf. communiqué de presse du 18 mars 2020

[2] Cf. communiqué de presse du 5 mars 2020

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmptkppsYpmXyG6dZ5ZpbmJmamaVkmHFZmfGnGecaJybZ3JiyJuTaZXHZm9kl25t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63297-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews