Boostheat : réussite de l'introduction en bourse

Le fabricant de chaudières Boostheat annonce le succès de son introduction en bourse, avec un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois l'offre nominale, et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le compartiment C d'Euronext à Paris.



Le prix d'introduction a été fixé à 14 euros par action. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 35 millions d'euros. Le nombre de titres émis dans le cadre de l'opération s'élève à 2,5 millions d'actions nouvelles.



La négociation des actions sous forme de promesses d'actions débutera le 9 octobre. Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu'au 8 novembre (inclus), portant sur un nombre maximum de 375.000 actions nouvelles.



