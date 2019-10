SALON INTERCLIMA 2019 : AVEC SA BOOSTHEAT.20, BOOSTHEAT PROPOSE UN PARTENARIAT INNOVANT AUX PROFESSIONNELS DU GAZ

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vénissieux, le 29 octobre 2019

BOOSTHEAT, acteur industriel français de l'efficacité énergétique, participera pour la 3e fois au Salon Interclima, qui se tiendra du 5 au 8 novembre prochain à Paris-Villepinte. Une opportunité majeure de faire découvrir aux professionnels du bâtiment sa chaudière nouvelle génération, la BOOSTHEAT.20, dont les premières installations commerciales ont démarré fin septembre[1], mais aussi de les encourager à rejoindre son réseau BOOSTHEAT PRO.

Retrouvez BOOSTHEAT sur Interclima

Hall 1 / Stand G-23

BOOSTHEAT.20, LA POMPE À CHALEUR GAZ NOUVELLE GÉNÉRATION, QUI S'INSTALLE ET S'ENTRETIENT COMME UNE CHAUDIÈRE

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières, plus efficaces, économiques et durables, qui vient s'inscrire au cœur des enjeux de la transition énergétique.

Son premier produit, lBOOSTHEAT.20, est une solution de chauffage complète qui combine la fiabilité de la chaudière à condensation et l'efficacité de la pompe à chaleur. En y associant un compresseur thermique - innovation propriétaire brevetée - la BOOSTHEAT.20 affiche des performances énergétiques que BOOSTHEAT estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d'efficacité d'utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency)2.

De plus, elle utilise un fluide frigorigène naturel - le CO 2 , 2 000 fois moins polluant que les gaz standard HFC (HydroFluoroCarbures) - et bénéficie du classement énergétique A++.

Conçue pour la rénovation, cette pompe à chaleur gaz de 20 kW se dimensionne et nécessite le même entretien qu'une chaudière (simple nettoyage des brûleurs), ne demande pas de capacité fluide et fonctionne au gaz (gaz naturel ou GPL). Le raccordement électrique se fait sur simple prise.

Principale différence avec une chaudière : la BOOSTHEAT.20 permet de diviser jusqu'à 2 fois la consommation de gaz par rapport à une chaudière à condensation, et d'autant les émissions de CO 22.

Chiffres clés :

≈ 25% de la consommation énergétique mondiale est utilisée pour chauffer les habitations3

≈ 50% des chaudières européennes ont dépassé les 25 ans4

AVEC SON RÉSEAU BOOSTHEAT PRO, BOOSTHEAT IMPULSE UNE NOUVELLE RELATION ENTRE FABRICANT ET INSTALLATEURS

Pour réaliser l'ensemble des installations issues du carnet de commandes de BOOSTHEAT.20, BOOSTHEAT s'appuie sur son réseau de partenaires installateurs BOOSTHEAT PRO, en cours de constitution.

BOOSTHEAT propose ainsi aux installateurs rejoignant son réseau de gagner en productivité, en développant leur activité tout en allégeant leur quotidien : se distinguer en proposant et installant un produit unique et bénéficier d'une gestion administrative simplifiée. BOOSTHEAT s'engage avec les installateurs, porte la garantie décennale et leur fournit des affaires clés en main.

En France, BOOSTHEAT a notamment noué un partenariat avec Gaz de Bordeaux, fournisseur de gaz naturel qui possède également un service dédié aux prestations de chauffage (installation et maintenance). Les 35 techniciens qualifiés de l'entreprise entretiennent en moyenne 20 000 installations de chauffage par an sur la métropole bordelaise. Pour en savoir plus : www.gazdebordeaux.fr.

« Nous sommes ravis d'avoir pu nouer un partenariat de qualité avec BOOSTHEAT, cela nous permet de proposer une réelle solution innovante et des plus performantes à nos clients », déclare Christophe Darniche, Directeur prestations techniques de Gaz de Bordeaux.

Pour chaque installateur, le parcours BOOSTHEAT PRO se déroule de la manière suivante :

la signature d'une charte qualité par l'installateur et BOOSTHEAT ;

la signature d'un contrat de partenariat ;

une formation dispensée à l'Académie BOOSTHEAT, à Vénissieux, avec différents modules : installation, mise en service, dépannage et entretien ;

un accompagnement sur les deux premières installations puis un accompagnement au long cours, avec une ligne téléphonique reliée au Centre technique de BOOSTHEAT.

PREMIÈRES INSTALLATIONS DE BOOSTHEAT.20 : EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ÈRE ÉNERGÉTIQUE

BOOSTHEAT a débuté fin septembre ses premières installations commerciales de BOOSTHEAT.20 en France, en amont de la saison de chauffe. Un nouvel objectif atteint pour l'entreprise auralpine.

Ces premières installations marquent la poursuite de la conquête européenne pour BOOSTHEAT, conformément à son plan de développement sur ses trois marchés prioritaires : la France, l'Allemagne - une filiale a ouvert à Nuremberg il y a un an ; la BOOSTHEAT.20 a récemment reçu la certification BAFA, confirmant ses performances et ouvrant droit à une aide de l'État allemand, une étape clé pour ce marché (cf. communiqué de presse du 17 octobre 2019) - et la Suisse, avec son partenaire HOLDIGAZ, acteur majeur gazier et actionnaire de référence de BOOSTHEAT.

Rejoignez notre réseau de partenaires

En savoir plus

+33 (0)9 82 99 17 01

pro.boostheat.fr

À propos de BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, compartiment C (ISIN : FR0011814938).

www.boostheat.fr

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

[1] Comme annoncé dans le Document d'enregistrement lors de son introduction en bourse.

2 Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188% en captation aérothermique (A7) et 229% en captation géothermique (W10).

3 Données International Energy Agency - https://iea.org/renewables2018/heat

4 Rapport de la Commission européenne de 2016 (An EU Strategy on Heating and Cooling).

