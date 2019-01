Boozt AB : Déjoue les pronostics en décembre, +17%

Le management de Boozt avait déclaré dès la fin du mois de novembre que son "Black Friday" s'était bien passé, mais la période favorable s'est visiblement poursuivie en décembre. La clientèle a été attirée par les produits à plus forte marge, ce qui a permis de dégager des résultats annuels supérieurs au budget, a fait savoir l'entreprise de Malmö dans un communiqué. Les revenus 2018 ont ainsi atteint 2,784 milliards de couronnes (+38,1%) et la marge d'Ebit 2,4%. La tendance morose de décembre et d'une grande partie de novembre a donc été rattrapée en décembre, à l'inverse d'autres acteurs de la distribution en ligne en Europe. Le Suédois se réjouit d'avoir respecté tous les standards clientèle qu'il visait. Les résultats définitifs sont attendus le 21 février prochain.Boozt est un marchand textile multimarque en ligne, qui propose une offre milieu et haut de gamme sur le marché scandinave essentiellement, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et même en France. Les travaux de Berenberg montrent que la société détenait environ 0,8% du marché textile nordique en ligne il y a un an, mais que cette part progresse compte tenu de taux de croissance largement supérieurs à ceux du marché. Les résultats préliminaires reçoivent un très bon accueil en bourse, puisque le titre bondit de 17% à 55,40 SEK à Stockholm, après les plus bas touchés en début d'année autour de 44 SEK. Boozt est entré en bourse en mai 2017 à 62 SEK pièce. Le pic de la récente histoire boursière avait été touché à près de 93 SEK en février 2018.