Boral Limited : fraude comptable en Amérique du Nord !

Le fabricant de matériaux de construction a également annoncé que le directeur général Mike Kane, à la tête de l'entreprise depuis plus de sept ans, prendra sa retraite en août, après les résultats annuels de l'entreprise.

"Kane a emmené la société aux États-Unis et a vraiment jeté les dés sur des acquisitions majeures là-bas, ce qui a en fait échoué sur de nombreux fronts", a déclaré Henry Jennings, analyste principal et gestionnaire de portefeuille chez Marcustoday Financial Newsletter.

Selon l'entreprise, l'impact réel des feux de brousse se fera sentir au cours du second semestre de son exercice financier, alors que les travaux d'infrastructures seront perturbés et que l'activité dans le secteur du bâtiment ralentira. Les bénéfices de l'exercice 2020 seront probablement plus faibles dans ses trois divisions. Le bénéfice net après impôt devrait se situer entre 320 et 340 millions de dollars australiens, soit une baisse de 38 % par rapport aux 440 millions de dollars australiens de l'année dernière, compte tenu de la surestimation de l'activité "fenêtres" (division nord-américaine).

Les bénéfices avant impôts de la division nord-américaine ont été surévalués de 24,4 millions de dollars entre mars 2018 et octobre 2019. Boral est en train de remanier la division en renvoyant le vice-président des finances et le contrôleur financier. "Le conseil d'administration et la direction sont profondément déçus de l'abus de confiance qui a conduit à la présentation erronée des comptes de Boral Windows pour gonfler la rentabilité", a déclaré le PDG.

L'action a chuté de 10.7%.