Boskalis Westminster : accord cadre avec Saudi Aramco

26/11/2018 | 11:02

Boskalis Westminster gagne 2,3% à Amsterdam, après la sélection du groupe et de ses partenaires par le géant pétrolier Saudi Aramco, comme contractant d'un accord de long terme pour un programme d'investissement en mer.



Le fournisseur néerlandais d'infrastructures maritimes précise que les investissements dans ce cadre pourront dépasser trois milliards de dollars par an, pour une durée de six ans pouvant être prolongée par Saudi Aramco pour trois ans deux fois de suite.



'Les contractants sélectionnés comme Boskalis ont le droits de répondre à des appels d'offres de Saudi Aramco sans davantage de pré-qualification technique, raccourcissant considérablement le délai jusqu'à l'attribution de l'affaire', explique-t-il.



