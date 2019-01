Boskalis : accord en vue d'un projet de parc éolien

07/01/2019 | 12:15

Boskalis Westminster annonce la signature d'un accord de pré-construction exclusif pour le projet de parc éolien en mer Inch Cape, projet comprenant le transport et l'installation de fondations pour turbines, de la sous-station offshore et de câbles.



Le contrat, dont la taille devrait dépasser les 200 millions d'euros, demeure toutefois soumis au succès de l'offre d'Inch Cape Offshore Limited (ICOL) lors d'une prochaine enchère au Royaume Uni (mi-2019), ainsi qu'au bouclage financier (second semestre 2020).



Le fournisseur néerlandais d'infrastructures maritimes précise que le projet Inch Cape serait situé en Mer du Nord, à 15 km au large de la côte orientale de l'Ecosse, et devrait être réalisé durant la période 2021-22.



