Boskalis : en position favorable pour un projet en Allemagne

19/12/2018 | 11:54

Le groupe néerlandais d'infrastructures maritimes Boskalis Westminster annonce avoir soumis l'offre la plus basse pour le projet d'approfondissement de l'Elbe, dans le cadre d'un appel d'offre lancé par WSA Cuxhaven, dans le Nord de l'Allemagne.



WSA Cuxhaven doit vérifier les aspects techniques et commerciaux de l'offre dans les prochaines semaines et devrait octroyer ce contrat de l'ordre de 200 millions d'euros lors de la deuxième quinzaine de janvier, pour un début des opérations de dragage en février.



